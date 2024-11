Dove vedere in tv la Maratona di New York 2024: orari partenze uomini e donne, programma, streaming

La Maratona di New York 2024 si disputerà domenica 3 novembre: le donne scatteranno alle ore 14.35 italiane, gli uomini partiranno alle ore 15.05. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è, senza ombra di dubbio, la 42 km più importante, prestigiosa e affascinante al mondo. Circa 50.000 podisti si presenteranno sul Ponte di Verrazzano con l’obiettivo di giungere a Central Park nel minor tempo possibile.

Il grande favorito sul fronte maschile sarà l’etiope Tamirat Tola: il Campione Olimpico di Parigi 2024 cercherà di bissare il successo ottenuto lo scorso anno nella metropoli statunitense. Il fuoriclasse africano incrocerà i keniani Evans Chebet (vincitore a New York nel 2022 e a Boston per due volte, nel 2023 e 2024), Albert Korir (già primo tre anni fa nella Grande Mela), Geoffrey Kamworor (i cui sigilli a New York risalgono al 2017 e 2019) e Abel Kipchumba.

Nella gara femminile, invece, spiccano la keniana Hellen Obiri, quest’anno bronzo ai Giochi Olimpici e trionfatrice a Boston. L’africana proverà a ripetere il successo ottenuto dodici mesi fa nella Grande Mela, ma dovrà fare i conti con la connazionale Sharon Lokedi (vincitrice nel 2022), Vivian Cheruiyot (quattro volte medagliata olimpica), Desiree Linden e la statunitense Dakotah Lindwurm.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di New York 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 15.15 e a seguire su Rai 2; in diretta tv integrale su Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono indietro sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO MARATONA NEW YORK YORK 2024

Domenica 3 novembre

Ore 14.35 Maratona New York 2024, partenza gara femminile (professioniste) – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 15.15 e a seguire su Rai 2, Eurosport 1

Ore 15.05 Maratona New York 2024, partenza gara maschile (professionisti) – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 15.15 e a seguire su Rai 2, Eurosport 1

PROGRAMMA MARATONA NEW YORK 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 15.15 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.