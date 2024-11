Dove vedere in tv Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe, WTA Finals 2024: orario preciso, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la canadese Gabriela Dabrowski e l’australiana Erin Routliffe nel torneo di doppio alle WTA Finals, l’evento di fine stagione riservato alle migliori otto coppie dell’annata agonistica. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, reduci dalla vittoria ottenuta all’esordio contro le statunitensi Krawczyk e Dolehide al tie-break, se la dovranno vedere contro due avversarie di lusso, che al debutto avevano regolato Chan e Kudermetova.

Le azzurre hanno tutte le carte in regola per tenere testa alle numero 2 del tabellone e cercheranno di vincere la seconda partita consecutiva sul cemento di Riad (Arabia Saudita), ben consapevoli che un eventuale successo ipotecherebbe la qualificazione alle semifinali già alla vigilia del match conclusivo contro Chan e Kudermetova. L’appuntamento è per martedì 5 novembre alle ore 11.00: sarà il primo incontro di giornata, seguito da due singolari e dall’altro doppio di questo girone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe, match valido per il torneo di doppio alle WTA Finals. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Riad sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-DABROWSKI/ROUTLIFFE WTA FINALS

Martedì 5 novembre

Ore 11.00 Sara Errani/Jasmine Paolini vs Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-DABROWSKI/ROUTLIFFE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.