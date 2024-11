Dove andrà il Team Pramac nel 2025? Scenderà il numero di Ducati in pista

Nemmeno il tempo di festeggiare un clamoroso titolo iridato che cambierà tutto. Di cosa stiamo parlando? Di Jorge Martin e del team Pramac. Il pilota spagnolo, che con il terzo posto odierno nel Gran Premio di Barcellona, infatti, saluterà la scuderia di Borgo Panigale e si accaserà in Aprilia. Portando, quindi, il numero 1 sul cupolino della moto di Noale.

Non solo, il team tinto di viola, effettuerà un cambio radicale. Addio alla Ducati, con la quale ha ottenuto una notevole serie di vittorie, culminate con il trionfo odierno di “Martinator” e nuova avventura con Yamaha. Oggettivamente, in questo momento, assomiglia molto ad un salto nel buio a livello tecnico. Tra le due moto, ora come ora, il gap prestazionale è immenso. Per informazioni chiedere, per esempio, a Fabio Quartararo, solo per citarne uno.

Vedremo, quindi, come cambieranno gli scenari. Come si comporrà, a questo punto, il quadro della Ducati nel 2025? Iniziamo con il sottolineare che le moto bolognesi scenderanno da 8 a 6 con questo addio del team Pramac. Le Yamaha, di conseguenza passeranno da 2 a 4, esattamente come KTM, Aprilia e Honda.

LA LINE-UP DEI PILOTI MOTOGP 2025

TEAM DUCATI FACTORY: Francesco Bagnaia (GP25), Marc Marquez (GP25).

TEAM DUCATI PERTAMINA ENDURO VR46: Fabio Di Giannantonio (con moto ufficiale GP25), Franco Morbidelli (GP24).

TEAM DUCATI GRESINI: Alex Marquez (GP24), Fermin Aldeguer (GP24).

YAMAHA FACTORY: Fabio Quartararo, Alex Rins.

YAMAHA PRIMA PRAMAC: Jack Miller, Miguel Oliveira.

APRILIA RACING: Marco Bezzecchi, Jorge Martin

APRILIA TRACKHOUSE: Raul Fernandez, Ai Ogura

HONDA RACING: Luca Marini, Joan Mir

HONDA LCR: Johann Zarco, Somkiat Chantra

RED BULL KTM: Pedro Acosta, Brad Binder

RED BULL KTM TECH3: Maverick Vinales, Enea Bastianini.