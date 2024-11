La vittoria dei rimpianti per Bagnaia a Barcellona. Martin campione del mondo

Francesco Bagnaia completa un weekend perfetto al Montmelò e, dopo il successo nella Sprint del sabato, vince dalla pole position il Gran Premio di Barcellona 2024. Undicesima affermazione stagionale per Pecco, che deve però cedere lo scettro iridato a Jorge Martin, bravo a gestire la gara odierna senza correre grandi rischi per conquistare il suo primo titolo in MotoGP.

Martinator poteva permettersi anche un nono posto per laurearsi Campione del Mondo, quindi i 24 giri di oggi rappresentavano di fatto quasi una formalità, ma lo spagnolo del team Pramac ha comunque sfoderato una prestazione di spessore salendo sul terzo gradino del podio alle spalle di Bagnaia e di Marc Marquez, ottimo secondo sulla Ducati GP23 del team Gresini.

Secondo titolo mondiale della carriera per il 26enne nativo di Madrid, che si era già imposto in Moto3 nel lontano 2018. Martin, futuro pilota dell’Aprilia dopo la mancata promozione nella squadra ufficiale di Borgo Panigale, ha sconfitto Bagnaia per 10 punti in classifica generale dopo un braccio di ferro entusiasmante che ha regalato grandi emozioni per tutto l’anno.

La costanza dell’iberico è stata premiata, mentre il torinese paga qualche passo falso di troppo nonostante abbia collezionato ben otto vittorie (nelle gare domenicali) in più rispetto al suo rivale. Per quanto riguarda il GP odierno, va registrata la quarta piazza di Alex Marquez davanti all’Aprilia del padrone di casa catalano Aleix Espargarò, 5° nella sua ultima gara in MotoGP. Solo 7° Enea Bastianini, che ha perso in extremis la terza posizione in campionato in favore di Marc Marquez.

CLASSIFICA GP BARCELLONA MOTOGP 2024

1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’24.740 165.9

2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’26.214 165.8 1.474

3 16 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 40’28.550 165.6 3.810

4 13 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’30.062 165.5 5.322

5 11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 40’30.493 165.5 5.753

6 10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’31.821 165.4 7.081

7 9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’32.133 165.4 7.393

8 8 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 40’33.449 165.3 8.709

9 7 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40’35.224 165.2 10.484

10 6 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 40’35.358 165.2 10.618

11 5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’35.496 165.2 10.756

12 4 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 40’38.204 165.0 13.464

13 3 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’39.300 164.9 14.560

14 2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 40’44.209 164.6 19.469

15 1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40’46.935 164.4 22.195

16 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 40’48.630 164.3 23.890

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 40’48.700 164.3 23.960

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 40’53.741 163.9 29.001

19 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 40’53.885 163.9 29.145

20 51 Michele PIRRO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 41’02.035 163.4 37.295

21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’03.878 163.9 39.138

22 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 41’12.394 162.7 47.654

Non classificati

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 10’10.382 164.8 18 laps