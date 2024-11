Daniil Medvedev proiettato alla sfida contro Sinner: “So cosa fare, ma c’è un problema”

Daniil Medvedev si è rimesso in carreggiata in queste ATP Finals 2024. Il russo (n.4 del mondo) è riuscito a riscattarsi dopo la brutta prestazione dell’esordio contro l’americano Taylor Fritz (n.5 del ranking), imponendosi contro l’australiano Alex de Minaur (n.9 ATP) piuttosto nettamente, con il punteggio di 6-2 6-4.

E così, il moscovita è ancora in corsa per la qualificazione alle semifinali dell’evento all’Inalpi Arena di Torino, prestando attenzione a quanto accadrà questa sera nella sfida tra Jannik Sinner (n.1 del ranking) e Fritz. Nei fatti, con il riscontro del pomeriggio, i verdetti per quanto concerne il gruppo “Ilie Nastase” saranno emessi giovedì 14 novembre, cioè nelle ultime due partite in programma.

Nel caso specifico, Medvedev affronterà per la sesta volta stagionale Sinner, sperando di cambiare la tendenza, considerando le quattro sconfitte nei cinque match affrontati del 2024: “Non mi inventerò molto di diverso dalle ultime volte per la partita contro di lui. So che cosa fare tatticamente, anche se ho perso già molte volte ultimamente contro Jannik“, ha raccontato il russo in conferenza stampa.

“Il problema è che il ragazzo gioca davvero alla grande! Puoi anche giocare bene tatticamente e perdere. Quando ho perso la prima partita qui a Torino stavo già pensando alla prossima stagione, ma oggi ho giocato meglio. Ho cambiato qualcosa nell’atteggiamento. Ho provato a entrare in partita senza pensare al risultato: mi spiace per Alex (de Minaur ndr), ho giocato decisamente meglio rispetto a domenica!“, ha concluso Medvedev.