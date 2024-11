Curling, l’Italia batte la Scozia del fenomeno Mouat all’extra-end e si invola in testa alla classifica!

L’Italia ha firmato un grandissimo colpaccio agli Europei 2024 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha infatti sconfitto la Scozia per 10-7 all’extra-end, annichilendo i Campioni d’Europa in carica nella rivincita della finale per la medaglia di bronzo degli ultimi Mondiali vinta dagli azzurri. Joel Retornaz ha rischiato tantissimo con il suo penultimo tiro nel supplementare, ma poi con un impeccabile colpo conclusivo ha levato le castagne dal fuoco e così il quartetto tricolore ha potuto festeggiare una vittoria di lusso.

L’Italia ha infilato la quinta affermazione in questa rassegna continentale e si è così issata al comando della classifica generale alla pari con Germania e Scozia. Il quartetto tricolore vanta un successo di vantaggio su Svizzera e Svezia, mentre la Norvegia si trova a -2: dopo sei giornate e quando mancano tre partite a testa al termine del round robin, la lotta per rientrare nelle prime quattro posizioni che garantiscono l’accesso alle semifinali è più serrata che mai. La nostra Nazionale tornerà in scena mercoledì 20 novembre per due incontri cruciali: alle ore 08.00 contro la Norvegia e alle ore 18.00 contro la Germania.

CRONACA ITALIA-SCOZIA

Bruce Mouat, Grant Hardie, Boddy Lammie e Hammy McMillan tengono bene la mano nell’end di apertura, marcando un punto che vale il primo vantaggio. La reazione degli azzurri è perentoria: lo skip Joel Retornaz, il vice Mattia Giovanella, il second Sebastiano Arman e il third Amos Mosaner mettono a segno due punti di carattere che valgono il sorpasso al termine della seconda frazione (2-1). Botta e risposta da un punto sul proprio martello tra il terzo e il quarto parziale (3-2), poi Mouat e compagni optano per una mano nulla prima dell’intervallo (3-2 al riposo in favore degli azzurri).

L’Italia torna dunque sul ghiaccio con un punto di vantaggio, ma gli scozzesi alzano prontamente il livello e nel sesto end piazzando due stone a segno riuscendo a riportarsi in vantaggio (4-3). Il quartetto tricolore rende pan per focaccia e con un’eccellente costruzione di gioco, ben concretizzata da Retornaz nel finale, riesce a siglare un micidiale uno-due grazie a cui rimette prontamente la freccia issandosi sul 5-4 al termine della settima frazione. Si entra così nella fase calda e decisiva di un contro particolarmente combattuto ed equilibrato con gli anglosassoni che hanno il vantaggio dell’ultimo tiro nell’ottavo end.

Prosegue il trend dei due punti alla volta per merito di Mouat, che con una bella giocata annichilisce gli azzurri e porta a casa la doppietta utile per il 6-5. L’Italia è costretta a inventarsi qualcosa di brillante se vuole provare a vincere la partita, va all’attacco e con il martello mette gli avversari con le spalle al muro: altri due punti e nuovo sorpasso, la nostra Nazionale conduce per 7-6 alla vigilia dell’ultimo end, dove è però la Scozia ad avere il vantaggio dell’ultimo tiro. Mouat mette a segno il punto che vale il pareggio (7-7) e che spedisce la contesa all’extra-end, dove sono però gli azzurri a detenere il possesso dell’ultima stone.

Joel Retornaz rischia parecchio con il suo penultimo tiro, tanto che Mouat piazza la sua stone in prossimità del centro della casa e con una buona guardia. Lo skip italiano riesce però a rimediare alla situazione complicata, trova una bella bocciata finale, toglie di mezzo la pietra rossa e l’Italia mette a segno addirittura tre punti, conquistando una vittoria di platino contro una delle grandi favorite per le medaglie.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Svizzera vs Inghilterra 11-1

Paesi Bassi vs Norvegia 9-7

Germania vs Cechia 8-6

Svezia vs Austria 7-6, extra-end

Italia vs Scozia 10-7, extra-end

CLASSIFICA EUROPEI CURLING

1. Italia 5 vittorie (6 partite disputate)

1. Germania 5 (6)

1. Scozia 5 (6)

4. Svizzera 4 (6)

4. Svezia 4 (6)

6. Norvegia 3 (6)

7. Cechia 2 (6)

7. Paesi Bassi 2 (6)

9. Austria 0 (6)

9. Inghilterra 0 (6)