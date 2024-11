Curling: la Svezia di Edin detta legge contro l’Italia agli Europei. Azzurri sconfitti 3-7

Troppa Svezia per Joel Retornaz e compagni. La Nazionale italiana di curling maschile ha incassato la prima sconfitta ai Campionati Europei 2024. Sul ghiaccio finlandese di Lohja gli azzurri hanno dovuto cedere il passo alla fenomenale formazione nordica, abile a imporsi per 3-7 dimostrando, almeno in questa occasione, una superiorità schiacciante.

Un match difficilissimo quello condotto dai nostri ragazzi, apertosi con un doppio punto da parte degli scandinavi che, con il martello in mano, trovano subito la trama offensiva adeguata portando il risultato sul 2-0. Difficile la manovra degli azzurri, testimoniata da tre turni conclusi con un nulla di fatto. Al quinto però è ancora la Svezia ad aumentare il vantaggio di un’unità, rubando la mano con una grande mossa di Edin non neutralizzata da Retornaz, al quale non riesce la bocciata.

L’Italia prova a rispondere, ma in modo troppo timido. Giunta al sesto round infatti la compagine tricolore non va oltre il singolo punto: l’alto livello dei nordici manda in tilt Retornaz che, nel suo ultimo tentativo, colpisce la stone avversaria non permettendo di ricucire lo strappo.

La Svezia capisce la situazione, e cerca il momento giusto per mordere. Lo fa al settimo end quando, sfoggiando un tipo di gioco rasente la perfezione, marca ancora due punti sfruttando un rilascio chirurgico di Edin. Tornata di mano, l’Italia prova a rimettersi in partita, stavolta segnando due timbri ed accorciando sul 3-5. Ma sarà tutto vano quando, nel penultimo atto, gli svedesi mettono a referto il rilascio del 3-7 che spinge gli italiani i a chiudere la disputa con un end di anticipo. Domani, lunedì 18 novembre, l’Italia proverà a rimettersi in carreggiata sfidando l’Austria e i Paesi Bassi.