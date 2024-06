Curling, Marco Mariani è il nuovo Direttore Tecnico delle Nazionali italiane

In seguito alle dimissioni di Claudio Pescia, la FISG ha annunciato che sarà Marco Mariani il nuovo Direttore Tecnico delle squadre nazionali di curling. Il cortinese classe 1968, protagonista da giocatore delle Olimpiadi di Torino 2006 e dei Mondiali di Victoria 2005 oltre a dieci edizioni degli Europei, aveva già ricoperto il ruolo di DT azzurro da ottobre 2016 a giugno 2019.

Successivamente è diventato allenatore della Nazionale femminile cinese nel percorso verso i Giochi Olimpici casalinghi di Pechino 2022, per poi tornare in Italia a settembre 2022 da responsabile delle Nazionali giovanili tricolori. “Sono felice ed orgoglioso di tornare a coprire il ruolo di Direttore Tecnico delle Nazionali italiane: ho accettato la proposta per un discorso di cuore, di attaccamento alla maglia azzurra e per senso di responsabilità. Ringrazio la Federazione per la fiducia accordatami e prometto che mi impegnerò al massimo delle mie possibilità per onorare questo incarico“, dichiara Mariani.

“Ci attende un compito arduo perché oggi l’Italia è a un livello molto alto e siamo chiamati a confermare questa competitività: il nostro obiettivo è lavorare duro per presentarci ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina con l’ambizione di puntare a una medaglia in tutte e tre le specialità. Ci tengo anche a ringraziare Claudio Pescia per il grande lavoro fatto in questi anni e per la proficua collaborazione portata avanti insieme nell’ultima stagione. Ho appreso con rammarico la sua scelta e gli auguro il meglio per il suo futuro“, conclude il nuovo DT dell’Italia.