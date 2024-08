Cricket, il Roma CC si conferma campione d’Italia nel format 50 overs

Per la terza stagione consecutiva il Roma Cricket Club ha vinto il titolo di campione d’Italia del cricket nel format 50 overs: la finale si è disputata al Simar Cricket Ground di Aprilia, dove la compagine capitolina ha sconfitto il Padova Cricket Club, imponendosi per 7 wickets.

Il Roma CC ha vinto infatti con lo score di 139/3 (26.5 overs) a 138/10 (38 overs): dopo l’ottimo innings difensivo, con cui i capitolini hanno fermato il Padova CC a quota 138 runs, facendo cadere i 10 wickets dopo 38 overs dei 50 previsti, in quello offensivo hanno impiegato appena 26.5 overs per centrare le 139 runs necessarie per la vittoria.

Dinidu Asanka Marage, del Roma Cricket Club, è stato indicato come MVP della finale, grazie ad 89 runs in battuta ed un wicket fatto cadere al lancio: per il secondo anno consecutivo il Padova CC deve arrendersi nell’ultimo atto del campionato di A1.