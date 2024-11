Cosa deve fare Sinner con Medvedev per qualificarsi: attenzione all’ipotesi quoziente game

Jannik Sinner ha conquistato la seconda vittoria nel Round Robin delle ATP Finals 2024. L’altoatesino (n.1 del mondo) si è imposto con un duplice 6-4 contro lo statunitense Taylor Fritz (n.5 ATP), ma non è ancora sicuro di essere qualificato al penultimo atto dell’evento all’Inalpi Arena di Torino. La vittoria odierna del russo Daniil Medvedev, contro l’australiano Alex de Minaur, ha creato questa situazione.

E ora cosa succede? Sinner sarà in campo giovedì non prima delle 20.30 contro Medvedev e potrà conoscere il risultato dell’altro confronto tra Fritz e de Minaur. È chiaro che con una vittoria contro il moscovita, l’azzurro si prenderebbe la qualificazione e il primato del proprio girone senza se e senza ma.

Nel caso in cui dovesse perdere da Medvedev la situazione andrebbe analizzata in relazione a quanto fatto dal californiano e dall’aussie. Vi sono tutte una serie di possibilità, anche quella peggiore di un Jannik sconfitto 2-0 dal moscivita e la vittoria per 2-0 di Fritz.

Di seguito le combinazioni:

JANNIK SINNER SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI DELLE ATP FINALS SE…