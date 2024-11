Coppa Davis, Sinner e Berrettini insieme nel doppio decisivo contro l’Argentina

Ufficializzata la scelta per il doppio dell’Italia in Coppa Davis. Sul punteggio di 1-1, Filippo Volandri decide di cambiare le carte in tavola per cercare di dare all’Italia la vittoria nel quarto di finale sull’Argentina dopo i successi di Francisco Cerundolo su Lorenzo Musetti e di Jannik Sinner su Sebastian Baez.

Ebbene, la scelta ricade su Jannik Sinner stesso e Matteo Berrettini, per la prima volta a far coppia insieme dopo quasi tre anni (unico precedente nella defunta ATP Cup del 2022). Saranno loro a sfidare Maximo Gonzalez e Andres Molteni, i doppisti conclamati del team guidato da Guillermo Coria che già fanno coppia fissa sul tour.

Restano dunque fuori Simone Bolelli e Andrea Vavassori, pur nella loro stagione di altissimo livello che li ha anche visti disputare delle Finals di notevole livello. E, in certa misura, si conferma una tendenza odierna che privilegia l’uso dei singolaristi in doppio rispetto ai doppisti puri.

Nell’occasione precedente è toccato a Tommy Paul (comunque ottimo in doppio e bronzo olimpico in tal senso) e Ben Shelton provare a risanare le sorti degli USA, ma Jordan Thompson e Matthew Ebden, pur non essendo coppia fissa sul tour, hanno saputo togliere loro la chance di semifinale che, appunto, è andata all’Australia.

Dell’ATP Cup 2022 il doppio Berrettini/Sinner è ricordato per le due partite giocate in quel senso. Nella prima, i due batterono i francesi Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin (specialista nonché figlio d’arte) al super tie-break del terzo set. Questo fu però loro fatale contro Daniil Medvedev e Roman Safiullin in quota Russia.