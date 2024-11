Coppa Davis, i precedenti di Musetti e Berrettini con Popyrin, Thompson e Kokkinakis

Domani, sabato 23 novembre, l’Ital-tennis affronterà nella seconda semifinale della Final Eight di Coppa Davis 2024 l’Australia. Si tratta della replica della Finale dell’anno passato, vinta 2-0 dagli azzurri per effetto dei successi di Matteo Arnaldi contro Alexei Popyrin e di Jannik Sinner contro Alex de Minaur. Gli uomini capitanati da Filippo Volandri sperano, chiaramente di replicare.

Nelle scelte del capitano non giocatore italiano ci saranno tante considerazioni. Tra queste, il peso dei precedenti rispetto al singolarista n.2 australiano, partendo dal presupposto di avere Sinner e di godere di un vantaggio per il suo status di n.1 del mondo.

In ballottaggio per questo ruolo ci saranno Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il toscano ha manifestato non poche difficoltà nell’esprimersi su una superficie così rapida e la netta sconfitta contro l’argentino Francisco Cerundolo non depone in suo favore. Di contro, il romano ha messo in mostra una condizione psico-fisica invidiabile nel doppio con Sinner, decisivo per la vittoria contro l’Argentina.

Scopriamo quindi i precedenti dei due azzurri contro i possibili n.2 del gruppo australiano, a disposizione di Lleyton Hewitt.

PRECEDENTI MUSETTI VS SINGOLARISTA AUSTRALIANO

MUSETTI VS ALEXEI POPYRIN (3-2)

Masters1000 Miami 2022 Alexei Popyrin [AUS] b. Musetti 7-5 7-6(5)

Challenger Phoenix 2022 (2)Musetti b. Alexei Popyrin [AUS] 6-2 6-2

Challenger Trieste 2020 (WC)Musetti b. (1)Alexei Popyrin [AUS]7-5 6-3

Challenger Sophia Antipolis 2019 (8)Alexei Popyrin [AUS] b. (WC)Musetti 6-3 6-2

ATP500 Dubai 2020 (WC)Musetti b. (7)Alexei Popyrin [AUS] 6-3 7-6(1)

MUSETTI VS JORDAN THOMPSPON (2-0)

ATP Queen’s 2024 Musetti b. Jordan Thompson [AUS] 6-3 3-6 6-3

ATP250 Adelaide 2024 (4)Musetti n. Jordan Thompson [AUS] 6-4 6-1

MUSETTI VS THANASI KOKKINAKIS (1-0)

Masters1000 Toronto 2023 (16)Musetti b. (Q)Thanasi Kokkinakis [AUS] 4-6 7-5 6-4

PRECEDENTI BERRETTINI VS SINGOLARISTA AUSTRALIANO

ALEXEI POPYRIN (2-1)

Masters1000 Parigi-Bercy 2024 Alexei Popyrin [AUS] b. Berrettini 7-5 7-6(2)

ATP500 Vienna 2021 (3)Berrettini b. (Q)Alexei Popyrin [AUS] 7-6(3) 6-3

US Open 2019 Hard (24)Berrettini b. Alexei Popyrin [AUS] 6-4 6-4 6-7(3) 7-6(2)

JORDAN THOMPSPON (2-0)

US Open 2019 (24)Berrettini b. Jordan Thompson [AUS] 7-5 7-6(5) 4-6 6-1

Future in Italia nel 2015 (WC)Berrettini b. (2)Jordan Thompson [AUS] 6-4 6-3

THANASI KOKKINAKIS

Nessun precedente