Coppa Davis 2024, la Germania senza Zverev alla prova del sempre insidioso Canada

La Coppa Davis prende il via quest’oggi. Otto squadre, sette partite, un’insalatiera per succedere all’Italia campione lo scorso anno sullo stesso cemento di Malaga. La sfida che pare essere sulla carta più equilibrata è quella tra Germania e Canada, che apriranno la contesa al Carpena dalle ore 12.00.

I tedeschi arrivano all’appuntamento senza Alexander Zverev, che continua a rimanere ancora lontano dalla Nazionale, lui da sempre critico con la formula messa su negli ultimi anni dall’arrivo del gruppo Kosmos. E dunque i teutonici si affidano a giocatori solidi, ma senza la sua qualità: Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier e Yannick Hanfmann si giocano i due posti da singolaristi, con il doppio come punto forte con Kevin Krawietz e Tim Puetz.

E intanto però c’è il sempre sorprendente Canada, che non sarà nelle migliori condizioni ma è sempre capace di risultare fastidioso. Assente Felix Auger-Aliassime, che ha deciso di dedicare questo tempo per delle iniziative umanitarie in Togo, il leader sarà Denis Shapovalov, che a Belgrado è tornato a vincere un torneo dopo cinque anni, forse il primo passo per la definitiva rinascita. Per il resto i nordamericani sono tutti da costruire: Milos Raonic è stato chiamato in luogo di Aliassime e rappresenta un’incognita niente male, Gabriel Diallo e Alexis Galerneau non hanno più toccato le vette di quella fase a gironi a Bologna del 2023, mentre Vasek Pospisil sembra il deputato per il doppio.

Match aperto a più soluzioni, con la Germania di Michael Kohlmann che parte favorita nel pronostico. Ma guai a sottovalutare un Canada che ci mette sempre tanto cuore e la possibilità di poter giocare a carte coperte, oltre a partire da sfavorita e dunque senza troppa pressione addosso. La situazione migliore per poter firmare l’upset.