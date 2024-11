Coppa Davis 2024: i precedenti tra i giocatori dell’Italia e quelli dell’Argentina

Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani, giovedì 21 novembre (ore 17.00), l’Italia del tennis sarà impegnata nei quarti di finale della Final Eight di Coppa Davis a Malaga (Spagna). Al Palacio de Deportes José María Martín Carpena, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri giocheranno contro l’Argentina e sarà una sfida impegnativa.

Spetterà a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e a Matteo Berrettini in singolare e a Simone Bolelli/Andrea Vavassori in doppio tenere alto il vessillo italico. Volandri confida, chiaramente, nella spinta che potrà dare il n.1 del mondo, reduce da una stagione fantastica, condita dal successo alle ATP Finals di Torino dove Sinner ha dato ancora una volta dimostrazione della propria forza.

Jannik in questo incontro potrebbe affrontare uno tra Sebastian Baez e Francisco Cerundolo. Valutando i precedenti e anche l’adattabilità alla superficie (veloce indoor), è verosimile pensare che Guillermo Coria (capitano argentino) opti per Cerundolo, che vanta uno storico positivo con l’altoatesino. Un bilancio di 2-2, con l’ultima sfida vinta dal sudamericano agli Internazionali d’Italia dell’anno scorso. Un tennista che, per caratteristiche, può dare noia a Sinner, nella consapevolezza però di aver vinto l’unico match disputato nelle condizioni di gioco di Malaga, ovvero a Vienna nel 2022.

Per quanto concerne Musetti e Berrettini, i possibili sfidanti sarebbero il menzionato Cerundolo oppure Tomas Martin Etcheverry. Il toscano e il romano sono avanti nei precedenti con il primo menzionato, mentre non c’è uno storico con il secondo per entrambi, quindi bisognerà tenerne conto. Da questo punto di vista, Sinner potrebbe dare delle indicazioni avendo giocato contro Etcheverry in due circostanze e avendo sempre vinto.

Completando il discorso con il doppio, le due coppie Bolelli/Vavassori e Gonzalez/Molteni si sono affrontate in tre circostanze, tutte quest’anno, e gli argentini sono avanti 2-1 nei precedenti. Di tutto questo è a conoscenza Volandri e vedremo quali saranno le sue scelte.

PRECEDENTI JANNIK SINNER VS N.1 ARGENTINO

JANNIK SINNER VS FRANCISCO CERUNDOLO (2-2)

Internazionali d’Italia 2023 (24) Francisco Cerundolo [ARG] b. (8) Sinner 6-7 (3) 6-2 6-2

ATP Vienna 2022 (6) Sinner b. Francisco Cerundolo [ARG] 7-5 6-3

Round Robin Coppa Davis 2022 Sinner b. Francisco Cerundolo [ARG] 7-5 1-6 6-3

Masters1000 Miami 2022 Francisco Cerundolo [ARG] b. (9)Sinner 4-1 RET

JANNIK SINNER VS SEBASTIAN BAEZ (2-0)

Australian Open 2024 (4) Sinner b. (26) Sebastian Baez [ARG] 6-0 6-1 6-3

Masters1000 Shanghai 2023 (6) Sinner b. (25) Sebastian Baez [ARG] 3-6 6-3 6-2

PRECENDENTI LORENZO MUSETTI VS N.2 ARGENTINO

LORENZO MUSETTI VS FRANCISCO CERUNDOLO (2-1)

ATP Umago 2024 (4) Francisco Cerundolo [ARG] b. (2)Musetti 2-6 6-4 7-6 (5)

ATP Amburgo 2022 Musetti b. Francisco Cerundolo [ARG] 6-3 7-6(3)

Challenger Cordenons 2020 (SE) Musetti b. (Q) Francisco Cerundolo [ARG] 6-3 6-0

LORENZO MUSETTI VS TOMAS MARTIN ETCHEVERRY (0-0)

Non ci sono precedenti

PRECENDENTI MATTEO BERRETTINI VS N.2 ARGENTINO

MATTEO BERRETTINI VS FRANCISCO CERUNDOLO (1-0)

Masters1000 Montecarlo 2023 Berrettini b. Francisco Cerundolo [ARG] 5-7 7-6 (1) 6-4

MATTEO BERRETTINI VS TOMAS MARTIN ETCHEVERRY (0-0)

Non ci sono precedenti

PRECEDENTI DOPPIO

BOLELLI/VAVASSORI VS GONZALEZ/MOLTENI (1-2)

Masters1000 Shanghai 2024 Gonzalez/Molteni b. Bolelli/Vavassori 6-4 6-4

ATP500 Barcellona 2024 Gonzalez/Molteni b. Bolelli/Vavassori 6-2 7-5

Masters1000 Montecarlo 2024 Bolelli/Vavassori b. Gonzalez/Molteni 6-1 6-3