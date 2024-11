Conegliano-Mladost Zagabria oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

L’ultimo ricordo della Champions League per le campionesse in carica, Carraro Imoco Conegliano, è ancora fresco: la coppa alzata al cielo tra coriandoli e festeggiamenti. Questa sera, la squadra di Daniele Santarelli fa il suo debutto nel girone A della massima competizione europea contro il Mladost Zagabria, squadra croata che, almeno sulla carta, non dovrebbe rappresentare una sfida troppo impegnativa per le venete.

Conegliano ha iniziato la stagione alla grande, con sette vittorie consecutive in campionato, mantenendo il primato a punteggio pieno e aggiungendo la Supercoppa italiana al palmarès con un successo su Milano. Domenica scorsa, le venete hanno portato a casa una vittoria significativa contro Scandicci, la finalista scudetto dello scorso anno e anch’essa in corsa per la Champions. In questa gara, le ragazze di Conegliano hanno dimostrato di saper lottare per ottenere il risultato, con giocatrici del calibro di Gabi e Zhu. Con i numerosi impegni ravvicinati, Santarelli ha iniziato a fare turnover e oggi potrebbe continuare a farlo, senza sottovalutare l’importanza della competizione europea. In campo, potremmo vedere Katja Eckl al centro e Merit Adigwe come opposta, mentre Lanier e Lukasik potrebbero essere schierate come schiacciatrici.

Il Mladost Zagabria, campione in carica della Croazia, ha ottenuto l’en plein nazionale lo scorso anno, vincendo anche la Coppa di Croazia. Attualmente, è secondo in campionato con otto punti, avendo vinto quattro partite e persa una. Lo scorso weekend ha superato il DOC Osijek per 3-1. La guida tecnica della squadra è affidata al tecnico croato Darko Noijc.

Il fischio d’inizio è in programma PalaVerde di Villorba (Treviso) alle ore 20.30 di giovedì 7 novembre. La diretta TV sarà disponibile su sulla piattaforma a pagamento Sky (Sky Sport 257) e su DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Milano e Porto.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

PalaVerde, Villorba – Girone A 1. giornata

Giovedì 7 novembre

Ore 20.30 Carraro Imoco Conegliano-Mladost Zagabria – Diretta Tv su Sky Sport 257

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 257.

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, Eurovolley Tv (eurovolley.tv), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.