Como e Inter vincono nel nono turno della prima fase della Serie A di calcio femminile

Calato il sipario sul nono turno della prima fase del campionato di calcio femminile di Serie A. Due erano gli incontri a completamento di questa giornata, ovvero Como-Napoli e Inter-Lazio. Al “Ferruccio Trabattoni” le lariane hanno fatto valere il fattore campo e si sono imposte 3-0 contro le partenopee.

Una partita che si è subito messa in discesa per le ragazze allenate da Stefano Sottili. Dopo neanche un minuto di gioco, comasche in vantaggio grazie alla marcatura di Nadine Nischler. Una prima frazione gioca splendidamente dalle padrone di casa, che hanno arricchito il proprio tesoretto realizzativo coi gol della spagnola Elisa del Estal Mateu al 41′ e sempre con Nischler al 43′.

Con questo risultato il Como è salito a quota 13 punti, rientrando nel novero delle squadre della Poule Scudetto, mentre le campane sono ottava con 5 punti all’attivo. Nell’altra sfida odierna, sul rettangolo verde dell’Arena Civica Gianni Brera, la Beneamata ha regolato la Lazio con il gol al 30′ firmato da Chiara Robustelli, brava a sfruttare un assist della belga Tessa Wullaert.

Le nerazzurre non hanno brillato particolarmente e, dopo un primo tempo comunque solido, nella ripresa hanno iniziato a faticare e a subire le iniziative delle ospiti. Le biancocelesti sono andate vicinissime al pari con il palo colpito da Le Bihan e soprattutto non hanno sfruttato un rigore con Connolly, lasciatasi ipnotizzare da Runarsdottir. L’Inter, dunque, con questo riscontro ha riagganciato la Roma al terzo posto e accorciato sulla Fiorentina. Le ragazze di Grassadonia, invece, restano in una zona pericolosa della classifica (settime).