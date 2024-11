Comincia l’avventura dell’Italia in BJK Cup. Le azzurre sfidano il Giappone nei quarti

L’Italia del tennis vuole proseguire il suo eccezionale 2024 e un altro appuntamento fondamentale sono le fasi finali della Billie Jean King Cup a Malaga. La squadra azzurra capitanata da Tathiana Garbin è già ai quarti di finale e domani dalle ore 10.00 incontrerà per la prima volta nella sua storia il Giappone, che ha battuto la Romania nel turno precedente al doppio decisivo. Una sfida che vede ovviamente l’Italia partire ampiamente con i favori del pronostico, con le azzurre che cercano di ripetere lo straordinario cammino dell’anno scorso, quando si arresero solamente in finale al Canada.

Un anno è passato e sono cambiate molte cose. Jasmine Paolini è diventata la leader assoluta della formazione azzurra. Un 2024 sensazionale per la toscana, capace di spingersi fino alla posizione numero quattro della classifica mondiale e di giocare anche due finali Slam al Roland Garros e a Wimbledon. Il sogno ora è quello di trascinare l’Italia alla vittoria della BJK Cup e chiaramente Tathiana Garbin fa grande affidamento sulla sua numero uno.

I match tra nazionali nascondono sempre delle insidie, ma Paolini non dovrebbe avere troppi problemi contro Ena Shibahara, numero 135 del mondo, ma protagonista ieri di una vittoria a sorpresa contro la rumena Cristian. Un successo che ha permesso al Giappone di pareggiare e poi vincere al doppio. Paolini, però, è di molte categorie sopra Shibahara e la speranza azzurra è quella che questo match possa essere quello che chiude anche definitivamente la contesa.

Infatti come prima singolarista dovrebbe scendere in campo Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana attenderà Nao Hibino, numero 152 della classifica mondiale, in un altro incontro che vede l’azzurra favorita. Cocciaretto vuole cominciare al meglio il suo cammino in BJK Cup, considerando anche il successivo impegno in semifinale dove, qualsiasi sia l’avversaria, l’aspetta un match decisamente complicato.

Se le cose dovessero complicarsi bisogna ricordare che l’Italia ha nel doppio un altro punto di forza. Le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini sono una delle migliori coppie del circuito e sicuramente partirebbero nettamente favorite contro il duo Aoyama/Hozumi, che comunque ha ben giocato contro le rumene Niculescu/Ruse, regalando al Giappone il secondo punto ed una storica sfida con l’Italia.