Cisterna liquida Taranto in tre set nel 10° turno di Superlega di volley: Faure e Baranowicz decisivi

Andata in archivio la sfida tra Cisterna Volley e Gioiella Prisma Taranto, match valido per l’ottavo turno della Regular Season della SuperLega di volley. Dopo i successi contro la Valsa Group Modena, i pontini avevano in mente di dar seguito al riscontro positivo e di regalare soddisfazioni al pubblico presente al Palasport.

Uno spareggio salvezza in piena regola, in quanto alla vigilia le due squadre erano separate da un solo punto in classifica. Il coach Guillermo Falasca ha puntato le proprie fiches su Baranowicz in regia, supportato dall’opposto al momento uno dei migliori realizzatori del campionato, Théo Faure, i centrali Nedeljković e Diamantini, i martelli Bayram e Ramón, e infine Pace nel ruolo di libero.

Taranto, dopo la sconfitta contro Perugia, voleva riscattarsi, sfruttando la buona performance del finale di gara contro la Sir Safety. Boninfante ha schierato Zimmermann in palleggio, Gironi opposto, D’Heer e Alonso al centro, Lanza e Hofer schiacciatori con Rizzo libero.

Le bocche da fuoco dei padroni di casa hanno fatto la differenza e il 25-16; 26-24; 25-20 parla chiaro. Lotta c’è stata solo nel secondo parziale, quando la Gioiella Prisma ha provato ad alzare il livello in ricezione, spinta anche da un Gironi da 23 punti a fine partita.

Tuttavia, il collettivo del Cisterna si è rivelato superiore. Sempre grazie a un letale Faure (17 punti) e a un ispirato Baranowicz, premiato MVP a fine match, il sipario è calato. Non è un caso che la partita si sia decisa in un’ora e un quarto, permettendo agli uomini di Falasca di proiettarsi all’ottavo posto nella graduatoria, scavalcando proprio Taranto.

TABELLINO PARTITA

CISTERNA VOLLEY – GIOIELLA PRISMA TARANTO (25-16; 26-24; 25-20)

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 2, Faure 17, Nedeljkovic 8, Diamantini 6, Ramon 12 Bayram 8, Pace (L), Rivas, Fanizza, Tarumi n.e., Tosti n.e., Mazzone n.e., Finauri (L), Czerwisnki n.e.. Allenatore: Falasca

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Zimmermann, Gironi 23, D’Heer 3, Alonso 4, Lanza 1, Hofer 4, Rizzo (L), Santangelo, Held 8, Luzzi (L), Balestra, Alletti, Fevereiro, Paglialunga. Allenatore: Boninfante

ARBITRI: Cesare – Cavalieri

NOTE-Durata set: 23’, 28’, 26’. Tot: 1h17minuti

Attacco: Cisterna Volley 50%, Gioiella Prisma Taranto 45%. Ricezione: Cisterna Volley 46% (25% prf)., Gioiella Prisma Taranto: 33% (13% prf). Ace: Cisterna Volley 6, Gioiella Prisma Taranto 4 Muro: Cisterna Volley 7, Gioiella Prisma Taranto 4.