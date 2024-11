Ciclismo, Dani Martinez guarda al 2025: “Vorrei fare Giro e Tour”

Si comincia a pensare ai grandi appuntamenti ciclistici del 2025. Non abbiamo ancora notizie del percorso del Giro d’Italia ma intanto già ci sono i corridori che iniziano a pensare ai loro obiettivi e a presentarsi in primis alla Corsa Rosa. Tra di loro c’è anche Daniel Martinez.

Il colombiano della Red Bull-Bora-Hansgrohe è reduce dal secondo posto di quest’anno, o almeno il primo tra gli umani poiché Tadej Pogacar ha dimostrato, nel Bel Paese come successivamente, di essere ingiocabile. Il primo podio in carriera in un Grande Giro, che vorrebbe provare a replicare.

Il ventottenne nato a Bogotà non ha ancora chiari i piani per il suo 2025, ma l’intenzione sembra quella di voler essere di nuovo protagonista in Italia: “Non so ancora che farò il prossimo anno, con la squadra vedremo come ci muoveremo a dicembre. Andrò dovunque mi manderà la squadra; eviterei la Vuelta, preferirei concentrarmi su Giro e Tour“.

Anche perché al Giro avrebbe anche la possibilità di poter fare il capitano senza dover dar conto a Primoz Roglic, concentrato su quello che potrebbe essere l’ultimo, vero attacco al Tour de France. Dimostrando di poter ambire tranquillamente al podio della Corsa Rosa, magari affiancato da Giulio Pellizzari.