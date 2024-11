Chi si qualifica alle ATP Finals? Ultimi tre posti in palio, il rebus Djokovic e chi è in corsa

Cinque giocatori si sono matematicamente qualificati alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato agli otto migliori tennisti dell’annata agonistica: Jannik Sinner, il tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Taylor Fritz. Restano dunque gli ultimi tre posti per l’evento che andrà in scena sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre.

Al momento il serbo Novak Djokovic occupa il sesto posto nella Race con 3.910 punti: il 24 volte Campione Slam si è nei fatti guadagnato il diritto di scendere in campo nel capoluogo piemontese, ma il fuoriclasse balcanico potrebbe decidere di non partecipare alla competizione che incoronerà il maestro del 2024.

Se il 37enne dovesse decidere di chiamarsi fuori allora farebbero automaticamente festa il norvegese Casper Ruud (settimo con 3.855 punti), l’australiano Alex de Minaur (ottavo con 3.745) e il russo Andrey Rublev (nono con 3.720). Se invece Djokovic dovesse prendere l’aereo per l’Italia, allora i tre atleti citati si contenderebbero gli ultimi due pass rimasti durante la settimana che precede le ATP Finals.

Ruud e Rublev sono in tabellone nel torneo ATP 250 di Metz, mentre de Minaur sarà in corsa all’ATP 250 di Belgrado. Ricordiamo la distribuzione dei punti negli eventi di quel livello: 25 punti per il secondo turno, 50 per i quarti, 100 per la semifinale, 165 per la finale, 250 per il vincitore. Nei fatti Rublev e de Minaur devono andare almeno in finale per superare Ruud, l’australiano e il russo hanno bisogno di vincere il torneo per scavalcare Djokovic, mentre al norvegese basterebbe la semifinale per scavalcare il serbo.