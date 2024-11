Chi affronterà Sinner in Coppa Davis? Le possibili ipotesi e le scelte del capitano argentino

La febbre sta salendo: si avvicina sempre di più il momento del debutto in Coppa Davis dell’Italia che domani alle ore 17.00 affronterà l’Argentina per giocarsi un posto in semifinale. I ragazzi di Filippo Volandri hanno l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e non avranno un tabellone facile, proprio a partire dall’insidia che rappresenta la Celeste guidata da Guillermo Coria.

Il capitano argentino ha tre possibili singolaristi per due posti: Sebastian Baez, Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry. Seguendo la classifica, Coria potrebbe far giocare come numero 1 Baez che ha due precedenti e due sconfitte con Sinner: una in tre set lo scorso anno a Shanghai e una nettissima quest’anno al terzo turno dell’Australian Open.

La scelta più probabile di Coria però probabilmente sarebbe quella di schierare come primo singolarista Cerundolo, più adatto ai campi rapidi, e secondo singolarista Etcheverry, anch’egli decisamente migliorato sul rapido. Con Cerundolo sono quattro i precedenti per Sinner: due vittorie a Bologna in Davis nel 2022 e a Vienna sempre due anni fa e una sconfitta a Roma lo scorso anno, oltre al ritiro dell’altoatesino per vesciche a Miami nel 2022.

Sinner potrebbe giocare anche in doppio e si troverebbe di fronte la collaudata coppia composta da Maximo Gonzalez e Andres Molteni che quest’anno hanno concluso la stagione al numero 10 della race e sono andati a Torino come riserve. Il titolo a Barcellona, la finale a Shanghai e i quarti agli Australian Open, Roland Garros e Wimbledon sono i risultati più significativi per un duo esperto e difficile da scardinare.