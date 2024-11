Chi affronterà l’Italia ai quarti di Nations League? Sicura una big del calcio europeo

Dopo aver raccolto 13 punti in cinque partite, vincendo quattro match e pareggiandone solo uno in inferiorità numerica contro il Belgio (facendosi rimontare da 2-0 a 2-2), l’Italia è caduta proprio all’ultimo ostacolo davanti al pubblico di San Siro cedendo 3-1 alla Francia nello scontro diretto che metteva in palio il primo posto nel girone in occasione della UEFA Nations League 2024-2025 di calcio maschile.

Agli Azzurri bastava perdere anche con un gol di scarto per difendere il primato del gruppo 2, mentre la terza rete transalpina siglata da Rabiot al 65′ ha ribaltato la situazione promuovendo i Bleus al comando della graduatoria grazie ad una migliore differenza reti generale (a parità di punti totali e negli scontri diretti).

La Nazionale guidata dal CT Luciano Spalletti ha raggiunto comunque il duplice obiettivo di passare il turno ed essere testa di serie in vista del sorteggio per le qualificazioni europee ai Mondiali del 2026. Tra pochi giorni (il 22 novembre) Donnarumma e compagni conosceranno il nome dell’avversaria che dovranno fronteggiare a marzo 2025 nei quarti di finale della Nations League.

Il doppio confronto, con andata il 20 e ritorno il 25 marzo, si preannuncia estremamente impegnativo per i campioni d’Europa del 2021. Arrivando secondi nel girone, gli Azzurri incroceranno infatti una delle altre tre prime classificate (non potendo pescare la Francia, proveniente dallo stesso raggruppamento) dei gruppi di Lega A: Germania, Spagna e Portogallo.