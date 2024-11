Campionati Italiani nuoto in vasca corta 2024 oggi: orario 15 novembre, programma, tv, streaming, big in gara

Oggi, venerdì 15 novembre, seconda giornata dei campionati italiani di nuoto in vasca corta a Riccione. Assisteremo a un day-2 piuttosto interessante, in una competizione che metterà in palio non soltanto i titoli nazionali nelle singoli distanze, ma anche la qualificazione ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest (Ungheria), in programma dal 10 al 15 dicembre.

Benedetta Pilato e Simona Quadarella sono già certe di essere nella rassegna iridata menzionata, ma le motivazioni saranno quelle di ben figurare nelle prove in cui saranno chiamate in causa. La pugliese nei 50 rana vorrà mettersi in mostra e dar seguito all’ottimo piglio che si notato nel primo giorno. Stesso discorso per la romana, nei suoi 800 stile libero.

Nei 50 rana maschili ci dovrebbe essere l’unica apparizione in questi Assoluti di Nicolò Martinenghi. Il campione olimpico dei 100 rana, che da gennaio sarà allenato da Matteo Giunta a Verona, ha deciso di tirare un po’ il fiato e di gareggiare solo nella distanza più corta del suo stile. Interessante sarà vedere la distribuzione dello sforzo di Alberto Razzetti, che potrebbe tentare l’azzardo nei 200 farfalla e nei 400 misti. Martinenghi e Razzetti, giova ricordarlo, sono anche loro già qualificati per i Mondiali nella Duna Arena.

La seconda giornata dei campionati italiani di vasca corta 2024 a Riccione sarà trasmessa in diretta tv da RaiSport HD per quanto concerne solo le finali, previste alle 18.00, mentre le batterie inizieranno alle 10.30. OA Sport coprirà interamente il day-2 con la propria DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2024

Venerdì 15 novembre

Sessione mattutina

Sessione serale

BIG IN GARA

10:30 DONNE 100 m Farfalla – Eliminatorie (Elena Di Liddo)

10:38 UOMINI 200 m Farfalla – Eliminatorie (Alberto Razzetti, Federico Burdisso)

10:49 DONNE 100 m Dorso – Eliminatorie (Silvia Scalia)

11:00 UOMINI 50 m Dorso – Eliminatorie (Michele Lamberti)

11:05 DONNE 400 m Misti – Eliminatorie (Sara Franceschi)

11:21 UOMINI 400 m Misti – Eliminatorie (Alberto Razzetti)

11:37 DONNE 100 m Stile Libero – Eliminatorie (Sofia Morini, Sara Curtis)

11:46 UOMINI 100 m Stile Libero – Eliminatorie (Alessandro Miressi, Leonardo Deplano)

11:55 DONNE 50 m Rana – Eliminatorie (Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni)

12:00 UOMINI 50 m Rana – Eliminatorie (Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo)

12:05 DONNE 800 m Stile Libero – Serie

12:15 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie

Sessione serale

18:10 DONNE 100 m Farfalla – Finale

18:17 UOMINI 200 m Farfalla – Finale

18:26 DONNE 100 m Dorso – Finale

18:33 UOMINI 50 m Dorso – Finale

18:46 DONNE 400 m Misti – Finale

18:58 UOMINI 400 m Misti – Finale

19:17 DONNE 100 m Stile Libero – Finale

19:24 UOMINI 100 m Stile Libero – Finale

19:39 DONNE 50 m Rana – Finale

19:45 UOMINI 50 m Rana – Finale

19:58 DONNE 800 m Stile Libero – Serie (Simona Quadarella)

20:09 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie (Luca De Tullio)