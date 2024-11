Campionati Italiani nuoto in vasca corta 2024 oggi: orari, programma, tv, streaming, big in gara

Oggi, giovedì 14 novembre, prima giornata dei campionati italiani di nuoto in vasca corta a Riccione. Nell’impianto romagnolo assisteremo a un day-1 piuttosto intenso, in una manifestazione che metterà in palio non soltanto i titoli nazionali nelle singoli distanze, ma anche la qualificazione ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest (Ungheria), in programma dal 10 al 15 dicembre.

Una competizione che avrà delle grandi assenze come quelle di Thomas Ceccon e Gregorio Paltrinieri. Il veneto ha salutato tutti per 2024, avendo annunciato la sua partenza per l’Australia dove si allenerà dall’anno venturo per essere tra i protagonisti dei Mondiali in vasca lunga a Singapore. Defezione anche di Paltrinieri, infortunatosi nel corso della serata della cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi (frattura al gomito). In verità, Greg avrebbe comunque saltato la stagione post olimpica, per ricaricare le pile in vista di quel che sarà.

E così a Riccione fari puntati sui 100 rana femminili dove Benedetta Pilato, quarta alle Olimpiadi di Parigi, vorrà dar seguito alla sua crescita in questa specialità, seppur in una piscina da 25 metri che ha gradito non tantissimo nel suo percorso. Attenzioni particolari bisognerà darle anche ai 1500 stile libero donne dove Simona Quadarella, ai piedi del podio nella rassegna a Cinque Cerchi, riprende il suo incedere nel quadriennio che porterà a Los Angeles 2028.

La prima giornata dei campionati italiani di vasca corta 2024 a Riccione sarà trasmessa in diretta tv da RaiSport HD per quanto concerne batterie e finali, previste rispettivamente dalle 10.30 e dalle 18.00. OA Sport coprirà interamente il day-1 con la propria DIRETTA LIVE testuale.

BIG IN GARA

Sessione mattutina

10:30 UOMINI 100 m Dorso – Eliminatorie (Lorenzo Mora)

10:41 DONNE 50 m Dorso – Eliminatorie (Silvia Scalia – Sara Curtis)

10:45 UOMINI 400 m Stile Libero – Eliminatorie (Luca De Tullio-Marco De Tullio)

11:05 DONNE 200 m Stile Libero – Eliminatorie (Sofia Morini-Giulia D’Innocenzo)

11:16 UOMINI 100 m Rana – Eliminatorie (Ludovico Viberti-Simone Cerasuolo)

11:24 DONNE 100 m Rana – Eliminatorie (Benedetta Pilato-Lisa Angolioni-Arianna Castiglioni)

11:34 UOMINI 100 m Farfalla – Eliminatorie (Federico Burdisso-Alberto Razzetti)

11:43 DONNE 50 m Farfalla – Eliminatorie (Elena Di Liddo-Silvia Di Pietro)

11:47 UOMINI 50 m Stile Libero – Eliminatorie (Leonardo Deplano-Alessandro Miressi)

11:53 DONNE 1500 m Stile Libero – Serie 2

12:10 UOMINI 100 m Misti – Eliminatorie (Marco Orsi)

12:14 DONNE 100 m Misti – Eliminatorie (Costanza Cocconcelli)

Sessione serale

18:00 UOMINI 100 m Dorso – Finale

18:09 DONNE 50 m Dorso – Finale

18:16 UOMINI 400 m Stile Libero – Finale

18:28 DONNE 200 m Stile Libero – Finale

18:44 UOMINI 100 m Rana – Finale

18:52 DONNE 100 m Rana – Finale

19:06 UOMINI 100 m Farfalla – Finale

19:12 DONNE 50 m Farfalla – Finale

19:18 UOMINI 50 m Stile Libero – Finale

19:36 DONNE 1500 m Stile Libero – Serie 1 (Simona Quadarella)

19:56 UOMINI 100 m Misti – Finale

20:00 DONNE 100 m Misti – Finale

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI VASCA CORTA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport