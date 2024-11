Calendario WTA Finals 2024 oggi: orari 5 novembre, ordine di gioco, tv, streaming

Quarta giornata di WTA Finals in arrivo a Riad, in Arabia Saudita, dove il buonissimo pubblico delle prime due giornate è stato sostituito, ieri, da un quantitativo davvero non consono all’importanza dell’evento. Oggi si delinea il quadro del girone viola in singolare e del girone bianco in doppio.

Si comincia proprio dal doppio, con Sara Errani e Jasmine Paolini che provano a mettere in cassaforte la qualificazione contro le numero 2 della Race di quest’anno, la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe. A seguire, la sfida che vale il salvataggio tra Barbora Krejcikova e Jessica Pegula, con la ceca che ha (di nuovo) rischiato il colpo in apertura e l’americana che ha invece raccolto solo cinque game. Più in là, Iga Swiatek contro Coco Gauff: la polacca, contro l’USA, è quasi sempre riuscita a trovare le chiavi soprattutto in fatto di gioco. Chiusura per Dolehide/Krawczyk e Chan/Kudermetova in doppio.

Le WTA Finals 2024 proseguono oggi a partire dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203) e in chiaro su SuperTennis e in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WTA FINALS 2024 OGGI

Martedì 5 novembre

Ore 11:00 Errani (ITA)/Paolini (ITA) [4]-Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [2]

Non prima delle ore 13:30 Pegula (USA) [6]-Krejcikova (CZE) [8]

Non prima delle ore 16:00 Swiatek (POL) [2]-Gauff (USA) [3]

A seguire Dolehide (USA)/Krawczyk (USA) [5]-Chan (TPE)/Kudermetova [7]

PROGRAMMA WTA FINALS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport (Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe)