Calendario Mondiale MotoGP 2025: le date dei test e di tutte le gare

Il Mondiale di MotoGP 2025 si annuncia come il più lungo e corposo di sempre. Vedremo se sarà davvero così, perché avrebbe dovuto esserlo anche il 2024, il cui programma è stato viceversa ridotto dalle vicissitudini organizzative di lande esotiche (Kazakistan e India), non a caso escluse dal calendario della stagione ventura, la quale propone ben 22 Gran Premi.

Si comincia già il 2 marzo in Thailandia, inedita location per l’ouverture iridata. Si chiude a Valencia, come d’abitudine, il 16 novembre. Nel mezzo altre 20 gare, di cui 2 in Italia. Si gareggerà al Mugello nel weekend del 20-22 giugno, mentre si farà tappa a Misano dal 12 al 14 settembre.

Come detto, niente Kazakistan e India. Le novità principali del 2025 sono rappresentate dalla re-istituzione del Gran Premio di Repubblica Ceca (disputato l’ultima volta nel 2020) e di quello di Ungheria (corso solo a inizio anni ’90 e in autodromo differente rispetto a quello del prossimo anno). Inoltre, si dovrebbe far tappa in Argentina, appuntamento cancellato nel 2024.

Ci saranno un paio di spostamenti nelle date. Si è già detto della Thailandia, anticipata da ottobre a marzo. Percorso opposto per il Portogallo, traslato da marzo a novembre. Invertiti i GP di Aragon e Catalogna (dove si andrà rispettivamente a giugno e settembre). Si correrà in anticipo rispetto alle abitudini anche in Gran Bretagna (maggio anziché agosto).

Infine, per quanto riguarda i test, come di consueto ci si affida all’Estremo Oriente. Sepang e Buriram saranno il palcoscenico delle sessioni di collaudo pre-stagionali. A seguire il calendario completo della stagione 2025.

MOTOGP – CALENDARIO MONDIALE 2025

1) GP THAILANDIA – 2 marzo (Buriram)

2) GP ARGENTINA – 16 marzo (Rio Hondo)

3) GP AMERICHE – 30 marzo (Austin)

4) GP QATAR – 13 aprile (Lusail)

5) GP SPAGNA – 27 aprile (Jerez)

6) GP FRANCIA – 11 maggio (Le Mans)

7) GP GRAN BRETAGNA – 25 maggio (Silverstone)

8) GP ARAGON – 8 giugno (Alcañiz)

9) GP ITALIA – 22 giugno (Mugello)

10) TT ASSEN – 30 giugno (Assen)

11) GP GERMANIA – 13 luglio (Sachsenring)

12) GP REP.CECA – 20 luglio (Brno)

13) GP AUSTRIA – 17 agosto (Spielberg)

14) GP UNGHERIA – 24 agosto (Balaton Park)

15) GP CATALOGNA – 7 settembre (Montmelò)

16) GP SAN MARINO – 14 settembre (Misano)

17) GP GIAPPONE – 28 settembre (Motegi)

18) GP INDONESIA – 5 ottobre (Mandalika)

19) GP AUSTRALIA – 19 ottobre (Phillip Island)

20) GP MALESIA – 26 ottobre (Sepang)

21) GP PORTOGALLO – 9 novembre (Portimao)

22) GP VALENCIA – 17 novembre (Valencia)

MOTOGP – CALENDARIO TEST 2025

MONTMELO’ (Spagna), 19 novembre 2024

SEPANG (Malesia), 31 gennaio – 2 febbraio, Shakedown *

SEPANG (Malesia), 5-7 febbraio

BURIRAM (Thailandia), 12-13 febbraio

* Lo shake down test è riservato ai rookie e ai collaudatori. Vi potranno eventualmente partecipare i piloti titolari delle Case con concessioni.