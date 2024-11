Calendario golf, DP World Tour 2025: le date e il programma completo. Open d’Italia all’Argentario, c’è la Ryder Cup a settembre

Ci ha messo forse un po’ troppo tempo, ma il DP World Tour ha rilasciato, alla vigilia del torneo finale a Dubai, la calendarizzazione per il 2025 (con la parte legata al 2024 che era già nota, e comprende sei tornei, se non ai quattro angoli del globo, quasi).

Ci saranno 42 tornei (al minimo) nella stagione che comincerà tra poco, e saranno almeno 26 i Paesi toccati. In totale, saranno a disposizione 153 milioni di dollari (dato che esclude i Major). Tornano l’Open di Turchia, ad Antalya, e anche l’Austria fa il suo ritorno in calendario dopo tre anni. Si rivede anche il Nedbank Golf Challenge. Ci sono vari cambi di sede: l’Open d’Italia, per il 2025, sceglie il club dell’Argentario, in uno dei luoghi più mozzafiato di Toscana e non solo, mentre l’Open di Francia, causa lavori al Le Golf National, si giocherà a Saint-Nom-La-Bretèche, dove si giocò l’ultima volta nel 1982 (vinse Seve Ballesteros). L’Irish Open ritorna al K Club e il Danish Golf Championship si trasferisce a Birkerød, vicino Copenaghen.

Il DP World Tour 2025 prenderà il via con sei tornei nel finale di 2024 prima della pausa di Natale e poi andrà avanti per praticamente tutto il 2025. L’offerta televisiva è legata a Sky Sport, che detiene i diritti sia del circuito europeo che dei Major e anche della Ryder Cup, che quest’anno va in scena al Bethpage Black. Promo Black Friday! Sky Sport con le coppe europee a 24,90€/m per 18 mesi. Valida fino al 2/12.

CALENDARIO DP WORLD TOUR 2025

2024

Opening Swing

21-24 novembre – BMW Australian PGA Championship – Royal Queensland Golf Club, Brisbane, Australia

28 novembre-1 dicembre – ISPS Handa Australian Open – Victoria Golf Course & Kingston Heath Golf Course, Melbourne, Australia

5-8 dicembre – Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player – Gary Player Country Club, Sun City, Sudafrica

12-15 dicembre – Alfred Dunhill Championship – Leopard Creek Country Club, Malelane, Sudafrica

19-22 dicembre – AfrAsia Bank Mauritius Open – Mont Choisy Le Golf, Grand Baie, Mauritius

2025

International Swing

10-12 gennaio – Team Cup – Abu Dhabi Golf Resort, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

16-19 gennaio – Dubai Desert Classic – Emirates Golf Club, Dubai, Emirati Arabi Uniti

23-26 gennaio – Ras al Khaimah Championship – Al Hamra Golf Club, Ras al Khaimah, UAE

30 gennaio-2 febbraio – Bahrain Championship – Royal Golf Club, Bahrein

6-9 febbraio – Evento nel Medio Oriente da comunicare

20-23 febbraio – Magical Kenya Open – Muthaiga Country Club, Nairobi, Kenya

27 febbraio-2 marzo – Investec South African Open Championship – Durban Country Club, Durban, Sudafrica

6-9 marzo – Joburg Open – Houghton Golf Club, Johannesburg, Sudafrica

Asian Swing

20-23 marzo – Porsche Singapore Classic – Laguna National Golf Resort Club, Singapore, Singapore

27-30 marzo – Hero Indian Open – Luogo da confermare, India

10-13 aprile – The Masters – Augusta National Golf Club, Augusta, Georgia, USA

17-20 aprile – Volvo China Open – Luogo da confermare, Cina

24-27 aprile – Evento in Asia da confermare

European Swing

8-11 maggio – Turkish Open –Regnum Carya Golf & Spa Resort, Antalya, Turchia

15-18 maggio – PGA Championship – Quail Hollow Club, Charlotte, North Carolina, USA

11-14 maggio – Soudal Open – Rinkven International GC, Antwerp, Belgium

29 maggio-1 giugno – Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand – Gut Altentann Golf Club, Salisburgo, Austria

5-8 giugno – KLM Open – The International, Amsterdam, Paesi Bassi

12-14 giugno – US Open – Oakmont Country Club, Oakmont, Pennsylvania, USA

26-29 giugno – Open d’Italia – Marco Simone Golf & Country Club, Roma, Italia

3-6 luglio – BMW International Open – Golfclub München Eichenried, Monaco, Germania

10-13 luglio – Genesis Scottish Open – The Renaissance Club, North Berwick, Scozia

Closing Swing

10-13 luglio – ISCO Championship – Hurstbourne Country Club, Louisville, Kentucky, USA

17-20 luglio – 153th Open Championship – Royal Portrush Golf Club, Portrush, County Antrim, Irlanda del Nord

17-20 luglio – Barracuda Championship – Tahoe Mt. Club, Truckee, California, USA

7-10 agosto – D+D Real Czech Masters – Luogo da definire, Cechia

1-17 agosto – Danish Golf Championship – Furesø Golf Klub, Copenaghen, Danimarca

Back 9

21-24 agosto – Betfred British Masters – The Belfry, Sutton Coldfield, Inghilterra

28-31 agosto– Omega European Masters – Crans-sur-Sierre Golf Club, Crans Montana, Svizzera

4-7 settembre – Amgen Irish Open – The K Club, Straffan, Co. Kildare, Irlanda

11-14 settembre – BMW PGA Championship – Wentworth Golf Club, Virginia Water, Surrey, Inghilterra

18-21 settembre – FedEx Open de France – Golf de Saint-Nom-La-Bretèche, Parigi, Francia

26-28 settembre – Ryder Cup 2025 – Bethpage Black Golf Club, Farmingdale, New York, USA

2-5 ottobre – Alfred Dunhill Links Championship – Old Course St. Andrews, Carnoustie Golf Links & Kingsbarns Golf Links, Scozia

9-12 ottobre – acciona Open de España presented by Madrid – Club Campo de Villa de Madrid, Madrid, Spagna

16-19 ottobre Evento Back 9 da comunicare

23-26 ottobre – Genesis Champioship – Luogo da definire, Corea del Sud

DP World Tour Playoffs

6-9 novembre – Abu Dhabi HSBC Championship – Yas Links, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

13-16 novembre – DP World Tour Championship, Dubai – Jumeirah Golf Estates, Earth Course, Dubai, Emirati Arabi Uniti