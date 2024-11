Calendario ATP Finals 2024 oggi: orario 10 novembre, tv, programma, streaming, ordine di gioco

Oggi è il grande giorno dell’inizio delle ATP Finals: Jannik Sinner farà il suo atteso esordio alla InAlpi Arena contro Alex de Minaur. Primo match della fase a gironi in cui sarà cruciale ottenere una vittoria per incanalare subito il discorso qualificazione, per affrontare con maggiore serenità i match contro Medvedev e Fritz

L’avversario è sicuramente alla portata del numero 1 del mondo e per caratteristiche tecniche ha dimostrato anche in passato di trovarsi bene: non a caso ha vinto sette dei sette precedenti giocati. De Minaur copre bene il campo con la sua rapidità di piedi, è molto bravo nella fase di reazione, nella fase difensiva, ma con i suoi colpi difficilmente riesce a impensierire Sinner.

Nell’altro match si oppongono invece Daniil Medvedev e Taylor Fritz: sfida sulla carta equilibrata tra i due, visto il momento non eccelso del russo. La superficie veloce potrebbe aiutarlo, ma Fritz due anni fa dimostrò di trovarsi particolarmente bene a Torino, arrivando fino alla semifinale.

La prima giornata delle ATP Finals sarà trasmessa integralmente da Sky Sport Tennis (203), mentre su Sky Sport Uno (201) e su Rai 2 in chiaro sarà disponibile Sinner-De Minaur; in streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv e su Rai Play per Sinner-De Minaur. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-De Minaur.

CALENDARIO ATP FINALS 2024

Domenica 10 novembre

InAlpi Arena Centre Court – Inizio alle 11.30

[3] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs [5] Max Purcell / Jordan Thompson

Non prima delle 14.00

[4] Daniil Medvedev vs [5] Taylor Fritz

Non prima delle 18.00

[2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [7] Harri Heliovaara / Henry Patten

Non prima delle 20.30

[1] Jannik Sinner vs [7] Alex de Minaur

