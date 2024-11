Calcio, Serie A: Genoa e Como pareggiano nell’anticipo della 12ma giornata

La dodicesima giornata della Serie A 2024-2025 si è aperta a Marassi, con l’anticipo fra Genoa e Como, che hanno dato il via a un turno che promette spettacolo.

Nella gara fra i liguri e i lombardi il punteggio finale è stato di 1-1, con i padroni di casa che sono riusciti ad acciuffare un punto prezioso in ottica salvezza impattando al 92′ grazie alla rete di Vogliacco, dopo che i lariani erano passati in vantaggio nel primo tempo – al 17′ – per effetto del gol messo a referto da Da Cunha.

Como e Genoa salgono così a 10 punti in classifica, a braccetto, continuando la loro stagione con l’obiettivo di centrare la permanenza in categoria.

Da domani in poi si svilupperà tutto il resto di un turno che vedrà la sua conclusione domenica sera con il big match fra Inter e Napoli, prima di una pausa per le nazionali che vedrà l’Italia impegnata contro Belgio e Francia, nei turni conclusivi della fase a gironi della Nations League.