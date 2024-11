Calcio, pari tra Inter e Napoli a San Siro. Vittorie di Atalanta e Lazio, Roma ko nel 12° turno di Serie A

Andato in archivio il 12° turno del campionato di calcio di Serie A 2024-2025. C’era tanta attesa a San Siro per la sfida al vertice tra Inter e Napoli. Gli uomini di Simone Inzaghi volevano far valere la propria forza tra le mura amiche, mentre quella di Antonio Conte confermare la propria solidità. Alla fine della fiera, è arrivato un 1-1, che fa piacere alle altre squadre dirette inseguitrici di nerazzurri e partenopei.

A passare in vantaggio sono stati gli ospiti: al 23′ lo scozzese Scott McTominay si è fatto trovare pronto all’appuntamento. Sul finire della prima frazione di gioco il turco Hakan Calhanoglu ha regalato il pari alla Beneamata. Nella ripresa, da considerare il rigore fallito proprio da Calhanoglu al 74′. Con questo risultato, il Napoli si conferma in vetta alla classifica con 26 punti, uno in più dell’Inter.

Ne hanno approfittato Atalanta, Fiorentina e Lazio. La Dea ha battuto a Bergamo l’Udinese per 2-1. Una partita complicata per gli uomini di Gian Piero Gasperini, andati sotto nello score per la rete di Kamara al 45+3′. La rete di Pasalic al 56′ e un autogol di Toure al 60′ hanno permesso agli orobici di conquistare i tre punti e unirsi al gruppo di chi insegue la formazione di Conte con una lunghezza di ritardo. Stesso discorso per la Viola, vittoriosa al Franchi 3-1 contro il Verona. Una tripletta di Moise Kean, che tanto piacere avrà fatto a Luciano Spalletti, ha steso la compagine scaligera, a segno con Serdar per il momentaneo pari al 18′.

Successo esterno per i biancocelesti, espugnando il campo del Monza grazie alla rete di Mattia Zaccagni al 36′. Altri tre punti pesanti per la squadra di Marco Baroni. In conclusione, pesante ko della Roma all’Olimpico contro il Bologna. I felsinei si sono imposti 3-2 con i gol di Castro, Orsolini e di Karlsson, inutile la doppietta di El Shaarawy. Un ko che è costata la panchina a Ivan Juric, visto l’attuale 12° posto dei giallorossi in classifica.