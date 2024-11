Calcio, l’Italia U21 viene raggiunta due volte dall’Ucraina: Fabbian ed Esposito a segno

L’Italia U21 ha pareggiato con l’Ucraina per 2-1 nell’amichevole andata in scena allo Stadio Castellani di Empoli. La nostra Nazionale, già qualificata agli Europei di categoria in programma il prossimo anno e reduce dal pareggio per 2-2 contro la Francia in amichevole, è stata raggiunta per due volte dai gialloblù in quella che è stata l’ultima partita di questa annata agonistica.

Il CT Carmine Nunziata ha optato per un 4-3-2-1: Zacchi tra i pali, Turicchia e Palestra sulle fasce, Bertola e Ghilardi i centrali di difesa, chiavi di centrocampo affidate a Prati affiancato da Fabbian e Miretti, Pafundi e Casadei alle spalle della punta Esposito. Nel corso della ripresa sono subentrati Sassi (per Zacchi), Ndour (per Pafundi), Gnonto (per Miretti), Volpato (per Casadei), Ambrosino (per Esposito), Ruggeri (per Turicchia).

L’Italia è passata in vantaggio al 25′ con uno splendido gol di Fabbian su assisti di Palestra, ma un paio di minuti più tardi è stato proprio Fabbian a commettere un errore in fase di impostazione e a favorire la rete di Kvasnytsya. In chiusura del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Miretti, Pio Esposito ha segnato il 2-1. L’Italia sembra in totale controllo della partita, ma all’84mo minuto Tsarenko anticipa Ruggeri in area di rigore e Krasnopir marca il definitivo pareggio.