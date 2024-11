Calcio, l’Italia fa visita al Belgio per certificare la qualificazione ai quarti di Nations League

È già tempo di vigilia per la Nazionale italiana di calcio, che si prepara ad affrontare domani sera (ore 20.45) il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles nel quinto e penultimo turno della fase a gironi della UEFA Nations League 2024-2025. Si tratta di uno scontro diretto decisivo per gli Azzurri, che hanno a disposizione due risultati su tre per ottenere la qualificazione aritmetica ai quarti di finale della manifestazione continentale.

Dopo aver raccolto 10 punti in quattro gare, l’Italia occupa infatti il primo posto nella graduatoria del gruppo 2 a +1 sulla Francia e a +6 sul Belgio. Ai campioni d’Europa del 2021 basta un solo punto nelle ultime due sfide del girone (il match conclusivo sarà a San Siro contro i Bleus) per chiudere nelle prime due posizioni del raggruppamento e raggiungere la fase finale della Nations League, evitando così i playoff per restare in Lega A.

Il regolamento di questa edizione prevede infatti degli spareggi tra le terze classificate dei gironi della Lega A e le seconde dei gruppi di Lega B, per stabilire chi prenderà parte alla massima categoria della prossima Nations League. Arrivare primi o secondi nel gruppo 2 garantirebbe inoltre quasi sicuramente alla selezione tricolore una sorta di paracadute (ripescaggio per gli spareggi, in caso di flop totale nel girone) in vista delle qualificazioni per i Mondiali 2026.

Il CT azzurro Luciano Spalletti deve fare i conti con l’assenza per infortunio di Calafiori e Ricci, ma rispetto alle finestre di settembre e ottobre ritrova finalmente Barella a centrocampo. Fari puntati là davanti sul capocannoniere della Serie A Retegui, mentre dall’altra parte i Red Devils faranno affidamento probabilmente sul fenomenale esterno del City Doku oltre agli “italiani” De Ketelaere e Lukaku.