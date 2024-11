Calcio femminile, via agli ottavi di finale: scendono in campo le big

Si fa sul serio. A partire da oggi prendono il via gli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio femminile. Una due-giorni (5-6 novembre) in cui vedremo scendere in campo le squadre più forti a livello nazionale, che si contenderanno l’accesso ai quarti di finale, previsti dal 14 al 16 gennaio (andata) e dal 28 al 30 gennaio (ritorno). Giova ricordare che in caso di parità di questi ottavi, al 90′ sono previsti due tempi supplementari da 15′ e se serviranno i calci di rigore.

Ad aprire le danze saranno alle 12.30 odierne la Lazio e il Como Women, in una vera e propria rivincita di quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato, ricordando il successo 2-1 della squadra allenata da Stefano Sottil. Vedremo se le biancocelesti sapranno trovare dei correttivi rispetto al match di Serie A. Domani ci saranno le restanti sette partite.

Nel Lunch Match di mercoledì 6 novembre (ore 12.30), la Roma giocherà a Bologna e vorrà far valere le proprie qualità tecniche, con l’obiettivo di confermare il titolo vinto l’anno passato in questa competizione. Alla stessa ora, interessante il confronto di Cercola tra Napoli e Sampdoria. Alle 14.30 il Milan affronterà una squadra che sta sorprendendo non poco in Serie B, ovvero la Freedom.

Sarà poi derby toscano tra Arezzo e Fiorentina, con le Viola (finaliste l’anno scorso) motivate a dar seguito ai riscontri convincenti in Serie A. Sempre alle 14.30 le sfide Parma-Inter, con le nerazzurre che giocheranno contro le ducali ancora a punteggio pieno in Serie B (assieme alla Ternana Women) e senza subire reti, e Cesena-Sassuolo. A chiudere il cerchio, alle 17.30, le leader della Serie A della Juventus andranno sul rettangolo verde dell’Hellas Verona.

OTTAVI DI FINALE

Martedì 5 novembre

Ore 12.30 Lazio-Como Women

Mercoledì 6 novembre

Ore 12.30 Bologna-Roma

Ore 12.30 Napoli Femminile-Sampdoria

Ore 14.30 Parma-Inter

Ore 14.30 Cesena-Sassuolo

Ore 14.30 Arezzo-Fiorentina

Ore 14.30 Freedom-Milan

Ore 17.30 Hellas Verona-Juventus