Calcio femminile: nella nona giornata spicca il big match tra Fiorentina e Roma, la Juve sfida il Milan

Un big match tutto da vivere e tanti incroci interessanti. C’è tanta carne sul fuoco nella nona giornata valida per la Serie A 2024-2025 di calcio femminile, turno che sarà contraddistinto dalla super sfida tra la Roma e la Fiorentina, partita importante per svariati motivi.

La Viola infatti si troverà al cospetto di un test di maturità molto fascinoso quanto complicato. Se la compagine fiorentina vuole infatti la vittoria per rimanere in scia della capolista Juventus, distante soltanto un punto. Le detentrici del titolo sono invece intenzionate ad afferrare definitivamente quella continuità di rendimento forse ritrovata, proseguendo così la scia verso il vertice, ancora lontano sette lunghezze. L’appuntamento è fissato per le 14:00 di sabato 9 novembre.

La Vecchia Signora scenderà in campo poco dopo (ore 16:00 di sabato 9 novembre), accogliendo tra le mura amiche un Milan motivato a rimanere tra le prime cinque forze del Campionato, prendendo energia dalla vittoria contro il Sassuolo. Altra sfida di grande fascino sarà inoltre quella tra Inter e la rivelazione Lazio (ore 15:00 di domenica 10 novembre): disputa di fondamentale importanza per le nerazzurre, a secco di vittorie da due giornate.

Da menzionare poi il vìs-a-vìs tra Como e Napoli (ore 12:30 di domenica 10 novembre) e quella tra Sassuolo e Sampdoria (ore 18:00 di sabato 9 novembre). Di seguito il calendario completo.

CALCIO FEMMINILE: IL CALENDARIO DELLA NONA GIORNATA DI SERIE A