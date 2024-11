Calcio femminile, le migliori italiane della decima giornata di Serie A: certezza Girelli, sorpresa Mella

Cambiano leggermente le carte in tavola nela Serie A 2024-2025 di calcio femminile. In occasione della decima giornata infatti le prime due formazioni della classe, la Juventus e la Fiorentina, hanno arrestato la loro corsa, venendo fermate con un pareggio rispettivamente da Napoli e Sassuolo. Ad approfittarne sono state quindi Inter e Roma, uscite vittoriose dalle sfide contro Sampdoria e Lazio, rosicchiando punti importanti verso il vertice. Ma quali sono state le giocatrici a distinguersi maggiormente nello scorso weekend?

CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI GIOCATRICI ITALIANE DELLA DECIMA GIORNATA DI SERIE A

SARA MELLA (SASSUOLO) – Che bella storia quella della giocatrice del Sassuolo, brava a farsi trovare pronta malgrado il suo ingresso in campo all’ultimo secondo dopo un problema fisico avuto dalla titolare Fischer. Brava ad entrare subito in partita, coprendo un ruolo non semplice come centrale di centrocampo. Puntuale e precisa.

CRISTINA GIRELLI (JUVENTUS) – La veterana con il vizio del goal, già salita a quota sei reti in questo primo stralcio di stagione. C’è il suo zampino dietro il vantaggio iniziale della Juventus, con una rete arrivata come spesso accade sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dove l’azzurra sa farsi trovare sempre. Una sentenza.

LUCIA DI GUGLIELMO (ROMA) – Non tutti riescono a rimanere concentrati sul campo nonostante un cartellino giallo. Ma Di Guglielmo ha dimostrato grande carattere, non perdendo il focus malgrado un’ammonizione arrivata dopo pochi minuti difendendo con ordine e concedendosi il lusso di segnare anche la rete del provvisorio 1-0.

VALENTINA GIACINTI (ROMA) – Prestazione sontuosa della giallo rossa che, dopo un primo tempo interlocutorio, ha cambiato marcia nella ripresa prima innescando la miccia per la rete di Di Guglielmo e poi realizzando un tiro, di sua iniziativa, dalla lunga distanza che si è insaccato in rete dopo aver colpito un palo interno. Parola d’ordine: qualità.

BEATRICE MERLO (INTER) – Una giocatrice capace di combinare buona qualità di gioco, mista ad intelligenza offensiva. Non a caso è sua la palla offerta a Magull per il raddoppio. Cinica e intelligente.

LAURA GIULIANI (MILAN) – Prestazione maiuscola del portierone del Milan nonostante la sconfitta delle rosso nere contro il Como. Reattiva, attenta, tranquilla e dalla grande personalità, l’estremo difensore si è superato in più di un’occasione. Incolpevole sul goal di Kerr.