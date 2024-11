Calcio femminile: le big accedono ai quarti di Coppa Italia. L’Inter fatica, tutto facile per Roma e Juve

Va quasi tutto come previsto in occasione degli ottavi di finale validi per la Coppa Italia 2024-2025 di calcio femminile, Torneo che coinvolge le squadre provenienti dalla Serie A e dalla Serie B. Nella giornata odierna sono state definite le formazioni che hanno staccato il pass per la fase successiva, con un paio di incontri particolarmente significativi.

Il responso più sofferto ha riguardato senza dubbio l’Inter, riuscita a passare contro il Parma solo ai tempi supplementari. Dopo aver terminato il tempo regolamentare sul 2-2, le nerazzurre hanno archiviato la pratica nei primi 15 minuti di extra time, scappando con Karchouni, Magull e Cambiaghi.

Tutto facile poi per la Roma, la quale ha letteralmente passeggiato in casa di Bologna imponendosi per 0-6. Copione simile a quello della Juventus tra le mura del Verona, capace di passare 4-0 dopo appena venti minuti. Di misura invece le vittoria del Napoli sulla Sampdoria (1-0), così come quella della Fiorentina sull’Arezzo (0-1). Trionfo tranquillo poi per il Sassuolo (0-2 sul Cesena) e per il Milan (0-2 sul Freedom).

In virtù di quanto successo, nei quarti la Roma affronterà il Napoli, l’Inter sfiderà invece il Sassuolo, il Milan se la vedrà con la Fiorentina, mentre la Lazio con la Juventus. I match di andata si disputeranno il 14, 15 e 16 gennaio, quelli di ritorno invece il 28, 29 e 30. Di seguito i risultati e gli accoppiamenti.

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE: RISULTATI OTTAVI DI FINALE

5-6 novembre 2024 Bologna 0 – 6 Roma Napoli 1 – 0 Sampdoria Parma 2-5 (d.t.s.) Inter Cesena 0-2 Sassuolo Arezzo 0-1 Fiorentina Freedom 0-2 Milan Lazio 7 – 2 Como Verona 0-4 Juventus

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE