Calcio femminile: la Fiorentina cade al cospetto della Roma nella nona giornata. Fuga per la Juve

Va alla Roma il big match valido per la nona giornata del Campionato di Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Le Campionesse d’Italia hanno infatti vinto di misura la super sfida contro la Fiorentina, salendo così al terzo posto provvisorio della classifica a -3 punti proprio dalla compagine Viola.

Più lucide nel complesso le capitoline, brave a fronteggiare con la giusta mentalità 90 minuti dalla posta in gioco altissima. La situazione si sblocca al nono giro di orologio, quando Giacinti serve sulla zona della lunetta Giada Greci, brava a sferrare un tiro da fuori area che si insacca sotto l’incrocio dei pali. La prima frazione sarà contrassegnata da molteplici occasioni da una parte e dall’altra, con la Roma vicina al raddoppio e la Fiorentina che ha sfiorato il pareggio. Più blando il ritmo della ripresa, caratterizzata da un’occasionissima da parte delle ospiti; merito di Aigbogun, il cui tentativo a botta sicura trova il salvataggio sulla linea di Linari che fa soffiare un respiro di sollievo a tutto il Tre Fontane.

Del passo falso ad opera delle ragazze di Mister De La Fuente non poteva non approfittarne la Juventus che, tra le mura amiche di Biella, ha attivato il killer istinct archiviando per 3-0 la pratica Milan fortificando così la propria leadership con uno scarto diventato di quattro punti. Bastano appena dieci minuti alle bianconere per mettere la disputa in discesa, grazie ad un grandissimo colpo di testa di Girelli, collocata nel versante del palo sinistro, che non lascia spazio a Giuliani.

La stessa centravanti sarà la chiave anche per il raddoppio: da un cross partito da destra ad opera di Cantore, la numero 9 (collocata esattamente nella stessa mattonella dell’1-0), serve di piede Caruso che, a portiere spiazzato, infila comodamente la sfera al di là della linea. Cantore avrà poi la possibilità di mettere a referto il tris nelle battute finali del primo tempio, ma una volta lanciata a tu per tu contro Giuliani, la sfera si è imbattuta sul palo. L’attaccante si farà perdonare nella ripresa, precisamente al 53′, sfruttando una situazione simile stavolta capitalizzata nel migliore dei modi.

Da menzionare poi l’importantissima prima vittoria del Sassuolo, capace di battere 3-0 la Sampdoria, salendo al penultimo posto scavalcando proprio la squadra genovese, adesso in crisi.