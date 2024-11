Calcio a 5: l’Italia riparte da una vittoria per 1-0 contro la Norvegia in amichevole

Il nuovo ciclo della nazionale italiana di calcio 5 parte con una vittoria. A San Bonifacio (Verona) infatti, gli uomini di Salvo Samperi si sono imposti per 1-0 sulla Norvegia, nella prima delle due amichevoli – la seconda domani alle 19 – che si giocheranno in Veneto.

La sfida non è facile: chiusa e con i norvegesi che, per compensare la minor tecnica in campo, ci mettono tanta fisicità per tappare tutti gli spazi e ripartire. La tattica funziona, gli azzurri con qualche chance qua e la durante la prima frazione non riescono a sfondare il muro rivale. Si va al riposo sullo 0-0.

In apertura di ripresa però, la contesa si sblocca subito. Azione a tre con Motta, De Oliveira e Pulvirenti tutti coinvolti: il primo mette in mezzo, il secondo batte anche se non in maniera perfetto, il terzo ha il merito di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto per insaccare di forza la rete del vantaggio. E’ il primo gol dell’era Samperi, quello che di fatto decide una partita che poi vivrà di altre chance da entrambe le parti, con Motta che sbatterà più volte sui legni della porta difesa da Rakvaag, ma che di fatto non muterà più nei macroequilibri.

Finisce quindi 1-0 la prima gara del nuovo corso azzurro, con vista sul percorso di qualificazione agli Europei 2026. Domani la rivincita, se così si può definire: Italia-Norvegia, atto II; sempre a San Bonifacio, ma questa volta con calcio d’inizio previsto per le ore 19.

ITALIA-NORVEGIA 1-0 (pt 0-0)

Italia: Dalcin, Pulvirenti, Motta, Musumeci, De Oliveira, Molaro, Rossetti, Venancio, Fortini, Podda, Arillo, Bellobuono, Schiochet, Barichello. Ct Samperi

Norvegia: Rakvaag, Okland, Valla Donnem, Andreassen, Welo, Ajer, Dahl, Rottinngsen, Dahl Abelsen, Johansen, Schjetne, Lind, Stensen, Aarens, Knutsen Storseth. Ct Ravlo

Reti: 1’st Pulvirenti (I)

Arbitri: Chiara Perona (ITA), Luca Paverani (ITA), Giovanni Zannola (ITA); Crono: Simone Zanfino (ITA)

Note: giallo Podda (I)