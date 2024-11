Boxe, Diego Lenzi debutta da professionista: incomincia l’avventura dopo i quarti alle Olimpiadi

Diego Lenzi farà il proprio esordio da professionista il prossimo 15 dicembre, nell’ambito di un evento Road to TAF che andrà in scena al Centro Pavesi di Milano. Il pugile italiano si appresta ad iniziare questa nuova avventura, dopo essersi spinto fino ai quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi 2024 (venne eliminato dal tedesco Nelvie Tiafack dopo aver regolato lo statunitense Joshua Edwards) nella categoria dei pesi supermassimi.

Il 23enne bolognese ha un eccellente potenziale tecnico e agonistico, il talento è dalla sua parte e anche sotto il profilo carismatico si fa apprezzare, facendo capire di avere interessanti margini di miglioramento e di volere provare a farsi largo tra i pro’ nella categoria regina. L’azzurro, che da dilettante vanta un record di 15 vittorie (quattro prima del limite) e 7 sconfitta (una per ko), muoverà i primi passi con The Art of Fighting e cercherà di mettersi in mostra.

L’identità del suo avversario verrà svelata nelle prossime settimane. Al momento il peso massimo di rango per l’Italia è Guido Vianello, che spera di avere presto un’occasione importante in campo internazionale. Ricordiamo che il prossimo 21 dicembre la categoria regina celebrerà l’attesissima rivincita tra l’ucraino Oleksandr Usyk e il britannico Tyson Fury: in palio le corone mondiali WBA, WBC, WBO, IBO detenute da Usyk dopo aver vinto nettamente contro il suo rivale nel primo testa a testa.