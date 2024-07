Boxe, Diego Lenzi: “Sento il peso della boxe maschile sulle spalle, posso ancora migliorare”

Un grandissimo Diego Lenzi ha superato lo statunitense Joshua Edwards, qualificandosi per i quarti di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 nella boxe, categoria supermassimi. Ai quarti per lui ci sarà il tedesco Nelvie Raman Tiafack.

Ecco le considerazioni del pugile azzurro dopo il suo match ai microfoni della Federazione Pugilistica Italiana: “Sono molto soddisfatto per aver superato un blasone, anche perché sono l’unico maschio rimasto in gara. Sento il peso della boxe maschile sulle spalle e questo mi ha dato la forza di stringere i denti e battere un avversario ostico come quello l’americano. Ho cercato di essere il più pulito e preciso possibile, anche se ancora commetto tanti errori”.

Sul percorso che lo attende: “Sono contento e al prossimo match farò ancora meglio verso la Semifinale. Avrò di fronte sicuramente uno dei due colossi, azero o tedesco, ma anche io sono un pugile forte, perciò sarà un bel match. Avendo poca esperienza, rispetto agli altri atleti, per me il ring olimpico è veramente una prova difficile. Ho cercato di esprimermi al meglio grazie ai consigli dei miei tecnici. Match dopo match darò il massimo e solitamente miglioro, sono come il vino, più invecchia e più è buono”.