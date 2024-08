Boxe, l’Italia saluta delle Olimpiadi amarissime: Diego Lenzi si arrende con merito a Tiafack

L’Italia saluta definitivamente il torneo di boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il furto subito da Aziz Abbes Mouhiidine, la controversa eliminazione rimediata da Irma Testa e il match di Angela Carini che ha avuto una vasta eco mediatica in tutto il mondo, sul ring della North Paris Arena ha perso anche l’ultimo azzurro rimasto in corsa ai Giochi nella capitale francese. Diego Lenzi aveva una buona occasione nei quarti di finale della categoria +92 kg, ma il nostro supermassimo non è riuscito ad avere la meglio sul roccioso tedesco Nelvie Raman Tiafack.

Una vittoria avrebbe permesso di garantirsi almeno la medaglia di bronzo, invece l’emiliano saluta il torneo perdendo contro un avversario apparso sicuramente solido e concreto, ma tutt’altro che irresistibile. Il teutonico si è imposto con verdetto unanime (5-0: 30-27, 30-27, 29-28, 29-28, 29-28), risultando più incisivo in alcuni frangenti decisivi. Nella prima ripresa ha un po’ combattuto di rimessa, ma i colpi dell’azzurro non sono stati precisi, il sinistro iniziale e un destro nella parte finale non lo hanno scalfito, mentre Tiafack è piaciuto in difesa e nelle combinazioni.

Nel second round il tedesco è partito in maniera garibaldina e con un gancio ha segnato Lenzi sullo zigomo destro. L’azzurro ha accusato il colpo, ma ha prontamente reagito e ha risposto all’avversario. Al nostro portacolori sono un po’ mancate le gambe ed è rimasto in balia dell’avversario, andando sotto nel punteggio in maniera irrimediabile. Negli ultimi tre minuti si sono apprezzati dei tentativi da parte di Diego, che ha cercato di farsi valere e apprezzare senza però riuscire a scalfire più di tanto chi aveva di fronte.