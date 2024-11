Bolelli e Vavassori in vista delle ATP Finals: “È un sogno che si realizza. Arriviamo qui da protagonisti”

Comincerà ufficialmente lunedì 11 novembre (ore 18.00) il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle ATP Finals 2024 di doppio. La coppia azzurra, qualificatasi a Torino come quarta nella Race stagionale, è stata sorteggiata nel gruppo Bob Bryan insieme a Bopanna/Ebden (primi avversari da affrontare nel round robin), Arevalo/Pavic e Krawietz/Puetz.

Nella conferenza stampa di presentazione del torneo, il padrone di casa torinese Vavassori ha dichiarato: “È un sogno che si realizza. Da quando abbiamo iniziato a giocare insieme, sapevamo di essere una delle coppie più competitive. Abbiamo potuto giocare i Masters 1000, fare una schedule mirata. È bello condividere questa esperienza con la famiglia, gli amici, con le persone che mi hanno seguito da sempre. L’anno scorso avevo visto dal vivo Sinner-Djokovic nel girone e avevo detto che sarebbe stato bello giocare qui”.

Seconda apparizione in carriera alle Finals per Bolelli: “L’esperienza del 2015 è nata un po’ per caso, dopo che con Fabio abbiamo vinto l’Australian Open. A quel punto non sei qualificato ma quasi, così abbiamo deciso di continuare la stagione insieme e provarci. Stavolta dedicandomi solo al doppio è stato più mirato. L’anno scorso ero numero 50, 55 del mondo. A inizio stagione la finale di Melbourne ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi, e le Finals sono state da subito il nostro obiettivo“.

Il bolognese ha poi aggiunto: “È una grande emozione. A Torino ero venuto come riserva tre anni fa. Stavolta con Wave veniamo da protagonisti. Abbiamo fatto una grande annata. Daremo tutto, vincere sarebbe un sogno, ce la metteremo tutta. Andrea mi dà la carica per andare avanti, abbiamo 10 anni di differenza ma non si vedono“.