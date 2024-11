BJK Cup 2024, Jasmine Paolini: “Prima non mi piaceva giocare il doppio”; Sara Errani: “Abbiamo la giusta confidenza”

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno consegnato all’Italia il punto decisivo nel successo per 2-1 sul Giappone nei quarti di finale della Billie Jean King Cup 2024: il doppio azzurro ha dominato il match contro le nipponiche, portando il Bel Paese in semifinale. Le due tenniste hanno parlato in conferenza stampa a fine incontro.

La prima analisi di Jasmine Paolini: “E’ stata dura, il primo match è stato equilibrato, Shibahara ha giocato bene e l’ho visto dagli spogliatoi tifando per Elisabetta. Non è facile giocare in questa competizione né affrontare una rivale come lei, perché la superficie è veloce e anche le palle volano via. Sono felice di essere scesa in campo concentrata e non nervosa, molto equilibrata, e penso di aver giocato un bel match. Non era facile riuscirci dopo essere partita in svantaggio 0-1“.

Con il doppio odierno sono 110 le partite giocate in stagione dall’azzurra: “Cerco di non pensare a quanti match ho giocato, ma oggi la panchina piena e il sostegno della mia squadra mi hanno aiutato a trovare energie extra e so che anche per il prossimo match sarà così“.

Sulla possibile sfida in semifinale contro Iga Swiatek: “A Parigi le condizioni erano totalmente diverse, se dovessi affrontarla spero le cose vadano meglio perché lì fu davvero dura. Dobbiamo aspettare, non sappiamo come finirà questa sfida perché anche la Cechia ha delle ottime giocatrici. Domani faremo comunque il massimo per preparare al meglio il match e spero nel caso di riuscire a giocare meglio di quanto fatto a Parigi“.

Il doppio si è rivelato decisivo: “Mi diverto. Non mi piaceva giocare il doppio fino a 2 o 3 anni fa, ma abbiamo iniziato e ho imparato molto da Sara Errani, ora so quel che devo fare in campo mentre prima ero un po’ più spaesata ed è lei a dirmelo, è lei il ‘boss’. Abbiamo giocato ottimi tornei e trascorso grandi settimane insieme, ci siamo davvero divertite e continueremo a farlo“.

Ritorno in Billie Jean King Cup dopo 5 anni per Sara Errani: “Mi era mancata questa sensazione, giocare per il mio Paese per me è sempre stato speciale, e sono felice di essere di nuovo qui e di aver aiutato la squadra a vincere questo tie. Siamo contente, ma ora dobbiamo restare concentrate sul recupero e sull’allenamento di domani, così da farci trovare pronte per la prossima sfida“.

Decisivo l’affiatamento in doppio con Paolini: “Stiamo bene ed abbiamo anche la confidenza di poterci dire in ogni momento quel che è meglio fare. E’ una buona combinazione: lei colpisce forte e io gioco più a rete, abbiamo davvero disputato un’ottima stagione”.