BJK Cup 2024: Italia-Giappone, gli accoppiamenti. Cocciaretto nel primo singolare, poi Paolini a seguire

Sono stati rivelati poco fa gli accoppiamenti del quarto di finale di Billie Jean King Cup 2024 che mette di fronte l’Italia e il Giappone. Prima volta assoluta di questi due Paesi uno contro l’altro nella competizione femminile, un tempo nota come Fed Cup. E c’è anche un po’ di ragione storica, considerato che gli alti sono corrisposti a momenti diversi da una parte e dall’altra.

Ad aprire le danze saranno Elisabetta Cocciaretto ed Ena Shibahara. La marchigiana vince dunque il ballottaggio con Lucia Bronzetti, e sarà così lei a esordire in un confronto inedito contro la giocatrice che fa più del doppio che del singolare la propria cifra, essendo numero 41 di specialità.

A seguire, Jasmine Paolini sarà di scena contro la numero 1 nipponica di quelle presenti a Malaga, Moyuka Uchijima. Tra le due un unico precedente, a Zhengzhou lo scorso anno, vinto abbastanza facilmente dall’azzurra, che proprio in quella fase stava lanciandosi verso tutto quello che si è visto nel 2024.

Eventualmente, in chiusura ci sarà il doppio, anche se si spera di non arrivarci. Nel caso, per Sara Errani e Jasmine Paolini favori del pronostico sì, ma senza sottovalutare una coppia che alla fine dei conti è buona come quella formata da Eri Hozumi e Shuko Aoyama. Chiaro, però, è che questi nomi potrebbero cambiare fino all’ultimo (traduzione: c’è sempre la possibilità che rientri Ena Shibahara, numero 1 di specialità per le nipponiche).