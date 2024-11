Billie Jean King Cup 2024: torna Iga Swiatek e la Polonia diventa in automatico la favorita

Ultimi scampoli di tennis femminile a Malaga. Il teatro della Coppa Davis sarà anche il luogo dove si deciderà la Billie Jean King Cup. Dodici le Nazionali a sfidarsi per salire sul tetto del mondo, tra cui anche l’Italia di Jasmine Paolini. Ma tra le squadre che potrebbero sorprendere c’è la Polonia, che riacquisisce dalla sua parte Iga Swiatek.

La polacca è reduce dal ritorno in campo al Master di fine anno in cui ha visto la sua avventura interrompersi prematuramente. Il ko per 6-3 6-4 contro Coco Gauff, poi vincitrice, l’ha praticamente condannata, facendo vedere quella ruggine apparsa anche per un set e mezzo contro Barbora Krejcikova.

Nel match contro Daria Kasatkina (entrata in campo in luogo di Jessica Pegula), ha però fatto onde, apparendo più vicina alla propria migliore versione. Un solo gioco lasciato alla russa, che è stata sballottolata a destra e sinistra del campo, ritrovando così confidenza con il campo. Buone, buonissime notizie dunque per la Polonia di Dawid Celt.

Che si affiderà principalmente a lei per poter partire con la testa avanti contro qualsiasi avversaria. E il suo apporto servirà immediatamente, già nel match degli ottavi contro la Spagna di una ritrovata Paula Badosa, negli ultimi mesi in formissima: servirà la miglior versione di Iga Swiatek, numero 1 per quasi tutta la stagione, per contrastarla.