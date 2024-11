Billie Jean King Cup 2024: Italia-Slovacchia, gli accoppiamenti della finale

Sono stati rivelati gli accoppiamenti della finale di Billie Jean King Cup 2024 tra Italia e Slovacchia. 22 anni fa ci fu la semifinale del formato Final Four, nel 2017 invece sfida del World Group II (allora le migliori 8 giocavano il World Group I e le seconde migliori 8 quello citato), infine nel 2023 un durissimo scontro di primo turno. Ad oggi le slovacche comandano 2-1 (ma a questi precedenti non si sommano quelli del periodo in cui c’era la Cecoslovacchia, cioè pre-1993).

Nel primo singolare il debutto spetterà alle 17:00 a Lucia Bronzetti, che ha messo l’Italia nelle condizioni di vincere la semifinale. Per lei ci sarà Viktoria Hruncakova (anni fa nota come Kuzmova). Tra le due giocatrici, che sono divise all’anagrafe da sei mesi (sono del 1998, l’una di dicembre e l’altra di maggio), nessun precedente finora. Finora una vinta e una persa per Hruncakova nelle Finals: gioia contro Kimberly Birrell (Australia), nulla da fare con Emma Raducanu (Gran Bretagna).

Inevitabilmente, il secondo singolare vedrà di fronte le due giocatrici al numero 1 del ranking nazionale. Da una parte Jasmine Paolini, la quarta giocatrice al mondo, e dall’altra Rebecca Sramkova, la giocatrice che ha vinto più di ogni altra nel post-US Open, con 18 partite conquistate in questo arco di tempo. Precedenti: 2-4 per la slovacca, ma quei quattro persi da Paolini risalgono al periodo 2016-2018, quando Sramkova sembrava in rampa di lancio (e lo fece vedere nell’allora Fed Cup proprio contro l’Italia). Gli altri due sono datati 2023.

C’è poi il doppio, in cui Sara Errani e Jasmine Paolini sono indubitabilmente confermate. Lo stesso dicasi per Hruncakova insieme a Tereza Mihalikova: le due coppie finora hanno dato punti decisivi nelle occasioni in cui sono state chiamate all’opera, ma se si dovesse arrivare al terzo match una delle due dovrà giocoforza interrompere l’imbattibilità. Per Mihalikova, in particolare, dato curioso: quest’anno ha giocato sia con che contro Errani. Il con riguarda un’unica occasione, a Indian Wells, in cui Sara e Paolini furono costrette da ragioni di ranking a separare per un’unica occasione la coppia diventata d’oro. Per il resto, nell’anno per lei due sconfitte contro il duo azzurro.