Billie Jean King Cup 2024, forfait pesante in casa Cechia. A Malaga non ci sarà Muchova

Brutta notizia per la Cechia in vista della fase finale della Billie Jean King Cup 2024, in programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 13 al 20 novembre. Il team ceco dovrà infatti fare a meno di Karolina Muchova, che ha ufficializzato il suo forfait in extremis per un problema fisico costringendo il capitano non giocatore Petr Pala a chiamare altre due tenniste.

“Speravo davvero di essere pronta per giocare le Finals di Billie Jean King Cup a Malaga, ma è chiaro che non riuscirei a dare il massimo. Insieme al capitano Petr Pála abbiamo deciso di modificare la formazione. Farò il tifo per la squadra da lontano“, le parole della n.22 del ranking mondiale sui social per comunicare la sua assenza in quel di Malaga.

La Cechia perde così anche la sua seconda miglior giocatrice in classifica, dopo che non era stata convocata la n.1 Barbora Krejcikova, campionessa in carica di Wimbledon reduce dalla semifinale alle WTA Finals di Riad. In ogni caso la formazione ceca resta competitiva, potendo contare sulla giovane emergente Linda Noskova (n.26 al mondo) e su una strepitosa interprete del doppio come Katerina Siniakova.

Siniakova potrebbe essere utilizzata anche come seconda singolarista in alternativa a Marie Bouskova, mentre le due new entry selezionate da Petr Pala dopo il forfait di Muchova sono le giovani Sara Bejlek (diciottenne, n.142 WTA) e Dominika Salkova. Cechia che entrerà in gioco direttamente ai quarti di finale sabato 16 novembre contro la vincente di Spagna-Polonia, nella metà di tabellone in cui c’è anche l’Italia (in vista di una possibile semifinale).