Biathlon, startlist staffetta mista Kontiolahti 2024: orario, pettorali, tv, streaming, italiani in gara

Sabato 30 novembre (ore 15.45) andrà in scena la staffetta mista di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. La stagione si apre ufficialmente in Finlandia: dopo la single mixed delle ore 13.15, la giornata proseguirà con la gara in cui ogni Nazione schiera due uomini e due donne. Si preannuncia grande spettacolo in terra nordica, con un confronto a viso aperto tra tante realtà desiderose di mettersi in mostra e di lottare per salire sul podio.

L’Italia si presenterà ai blocchi di partenza con grandi ambizioni, anche se purtroppo dovrà fare i conti con l’assenza di Lisa Vittozzi, detentrice della Sfera di Cristallo. La sappadina non sarà della partita a causa di problemi alla schiena e verrà così sostituita dalla giovane promessa Hannah Auchentaller. Riflettori puntati sulla veterana Dorothea Wierer, pronta ad iniziare una nuova stagione con grandi ambizioni e desiderosa di fornire un contributo importante al quartetto tricolore.

I due giovani Didier Bionaz e Tommaso Giacomel hanno tutte le carte in regola per guidare il gruppo verso le posizioni di rilievo. L’Italia scenderà sulla neve con il pettorale numero 3, tra le grandi favorite spiccano Francia, Norvegia, Svevia e Germania, senza sottovalutare Cechia, Svizzera e Austria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, i pettorali, il palinsesto tv e streaming, la startlist della staffetta mista di Kontiolahti, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO STAFFETTA MISTA BIATHLON A KONTIOLAHTI

Sabato 30 novembre

Ore 15.45 Staffetta mista a Kontiolahti – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA STAFFETTA MISTA BIATHLON A KONTIOLAHTI

Diretta tv: Eurosport 2, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA STAFFETTA MISTA BIATHLON A KONTIOLAHTI

Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel.

STARTLIST STAFFETTA MISTA BIATHLON A KONTIOLAHTI

1 FRA – FRANCIA 1

1-1 r JEANMONNOT Lou F

1-2 g BRAISAZ-BOUCHET Justine F

1-3 y PERROT Eric M

1-4 b JACQUELIN Emilien M

2 NOR – NORVEGIA

2-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad F

2-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark F

2-3 y DALE-SKJEVDAL Johannes M

2-4 b SOERUM Vebjoern M

3 ITA – ITALIA

3-1 r WIERER Dorothea F

3-2 g AUCHENTALLER Hannah F

3-3 y BIONAZ Didier M

3-4 b GIACOMEL Tommaso M

4 SWE – SVEZIA 2

4-1 r MAGNUSSON Anna F

4-2 g OEBERG Elvira F

4-3 y NELIN Jesper M

4-4 b PONSILUOMA Martin M

5 GER – GERMANIA

5-1 r PUFF Johanna F

5-2 g PREUSS Franziska F

5-3 y RIETHMUELLER Danilo M

5-4 b HORN Philipp M

6 CZE – CECHIA

6-1 r JISLOVA Jessica F

6-2 g DAVIDOVA Marketa F

6-3 y MARECEK Jonas M

6-4 b KRCMAR Michal M

7 SUI – SVIZZERA 3

7-1 r GASPARIN Elisa F

7-2 g HAECKI-GROSS Lena F

7-3 y FINELLO Jeremy M

7-4 b HARTWEG Niklas M

8 AUT – AUSTRIA

8-1 r ZDOUC Dunja F

8-2 g ROTHSCHOPF Lea F

8-3 y LEITNER Felix M

8-4 b KOMATZ David M

9 SLO – SLOVENIA

9-1 r KLEMENCIC Ziva F

9-2 g LAMPIC Anamarija F

9-3 y DOVZAN Miha M

9-4 b VIDMAR Anton M

10 UKR – UCRAINA 4

10-1 r DMYTRENKO Khrystyna F

10-2 g DZHIMA Yuliia F

10-3 y DUDCHENKO Anton M

10-4 b MANDZYN Vitalii M

11 EST – ESTONIA

11-1 r KUELM Susan F

11-2 g KAASIK Hanna-Brita F

11-3 y SIIMER Kristo M

11-4 b HELDNA Robert M

12 POL – POLONIA

12-1 r JAKIELA Joanna F

12-2 g ZUK Kamila F

12-3 y BADACZ Konrad M

12-4 b GUNKA Jan M

13 BEL – BELGIO

13-1 r LIE Lotte F

13-2 g CLOETENS Maya F

13-3 y LANGER Thierry M

13-4 b CLAUDE Florent M

14 BUL – BULGARIA

14-1 r HRISTOVA Lora F

14-2 g TODOROVA Milena F

14-3 y ILIEV Vladimir M

14-4 b VASILEV Konstantin M

15 FIN – FINLANDIA

15-1 r LEHTONEN Venla F

15-2 g HAMALAINEN Inka F

15-3 y SEPPALA Tero M

15-4 b HIIDENSALO Olli M

16 USA – USA

16-1 r CASTONGUAY Grace F

16-2 g FREED Margie F

16-3 y BROWN Jake M

16-4 b WRIGHT Campbell M

17 MDA – MOLDAVIA

17-1 r MAKAROVA Aliona F

17-2 g GHILENKO Alla F

17-3 y MAGAZEEV Pavel M

17-4 b USOV Mihail M

18 LTU – LITUANIA

18-1 r TRAUBAITE Judita F

18-2 g ZHURAUSKAITE Lidiia F

18-3 y STROLIA Vytautas M

18-4 b KAUKENAS Tomas M

19 LAT – LETTONIA

19-1 r BULINA Sanita F

19-2 g BULINA Sandra F

19-3 y MISE Edgars M

19-4 b PATRIJUKS Aleksandrs M

20 KAZ – KAZAKHSTAN

20-1 r VISHNEVSKAYA-SHEPORENKOGalina F

20-2 g KRYUKOVA Arina F

20-3 y DYUSSENOV Asset M

20-4 b BAUER Kirill M

21 ROU – ROMANIA

21-1 r CHIRKOVA Elena F

21-2 g MEZDREA Andreea F

21-3 y COLTEA George M

21-4 b BUTA George M

22 CAN – CANADA 8

22-1 r PARADIS Pascale F

22-2 g MOSER Nadia F

22-3 y BORGLUM Haldan M

22-4 b GILFILLAN Daniel M

23 KOR – COREA DEL SUD

23-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F

23-2 g CHOI Yoonah F

23-3 y STARODUBETS Aleksandr M

23-4 b CHOI Dujin M

24 SVK – SLOVACCHIA

24-1 r KAPUSTOVA Ema F

24-2 g BATOVSKA FIALKOVA Paulina F

24-3 y BORGULA Jakub M

24-4 b SKLENARIK Tomas M