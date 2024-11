Biathlon, startlist staffetta a coppie Kontiolahti 2024: orario, pettorali, tv, streaming, italiani in gara

Domani, sabato 30 novembre, prenderà il via la stagione della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025. Sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia), il massimo circuito internazionale comincerà e sarà interessante capire il livello generale delle varie squadre, in considerazione del fatto che saranno le staffette a monopolizzare la scena.

A partire dalle 13:15, infatti, ci sarà la Single Mixed Relay. Uomo e donne si alterneranno, dovendo trovare il ritmo giusto sugli sci stretti e precisioni nelle sessioni di tiro a terra e in piedi. L’Italia si è vista costretta a cambiare la coppia originaria. Era previsto, infatti, che Lukas Hofer e Rebecca Passler competessero insieme, ma non sarà così.

La ventitreenne altoatesina del Centro Sortivo Carabinieri è rimasta vittima, infatti, di un attacco influenzale e non verrà sostituita, almeno nelle prime due giornate di competizioni. Pertanto Hofer farà coppia con Samuela Comola e il duo tricolore lancerà il guanto di sfida alla Norvegia in particolare, senza sottovalutare la Francia, la Svezia e la Germania.

La Single Mixed Relay, gara valida per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025 a Kontiolahti (Finlandia), sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

STAFFETTA A COPPIE BIATHLON KONTIOLAHTI 2024

Sabato 30 novembre

Ore 13:15 Single Mixed Relay – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA STAFFETTA A COPPIE BIATHLON KONTIOLAHTI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

Lukas Hofer e Samuela Comola

STARTLIST STAFFETTA A COPPIE KONTIOLAHTI

1 NOR – NORWAY

1-1 r ARNEKLEIV Juni F

1-2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M

2 SWE – SWEDEN

2-1 r HALVARSSON Ella F

2-2 g SAMUELSSON Sebastian M

3 FRA – FRANCE

3-1 r SIMON Julia F

3-2 g FILLON MAILLET Quentin M

4 GER – GERMANY

4-1 r VOIGT Vanessa F

4-2 g STRELOW Justus M

5 ITA – ITALY

5-1 r COMOLA Samuela F

5-2 g HOFER Lukas M

6 AUT – AUSTRIA

6-1 r HAUSER Lisa Theresa F

6-2 g EDER Simon M

7 FIN – FINLAND

7-1 r MINKKINEN Suvi F

7-2 g INVENIUS Otto M

8 SUI – SWITZERLAND

8-1 r BASERGA Amy F

8-2 g STALDER Sebastian M

9 USA – UNITED STATES

9-1 r IRWIN Deedra F

9-2 g GERMAIN Maxime M

10 LAT – LATVIA

10-1 r BENDIKA Baiba F

10-2 g RASTORGUJEVS Andrejs M

11 SLO – SLOVENIA

11-1 r REPINC Lena F

11-2 g FAK Jakov M

12 CZE – CZECHIA

12-1 r CHARVATOVA Lucie F

12-2 g HORNIG Vitezslav M

13 UKR – UKRAINE

13-1 r HORODNA Olena F

13-2 g TYSHCHENKO Artem M

14 EST – ESTONIA

14-1 r ERMITS Regina F

14-2 g ZAHKNA Rene M

15 POL – POLAND

15-1 r SIDOROWICZ Natalia F

15-2 g NEDZA-KUBINIEC Andrzej M

16 MDA – MOLDOVA

16-1 r STREMOUS Alina F

16-2 g MAKAROV Maksim M

17 ROU – ROMANIA

17-1 r TOLMACHEVA Anastasia F

17-2 g SHAMAEV Dmitrii M

18 KOR – KOREA

18-1 r KO Eunjung F

18-2 g LAPSHIN Timofei M

19 LTU – LITHUANIA

19-1 r KOCERGINA Natalja F

19-2 g FOMIN Maksim M

20 BUL – BULGARIA

20-1 r DIMITROVA Valentina F

20-2 g TODEV Blagoy M

21 CAN – CANADA

21-1 r LUNDER Emma F

21-2 g PLETZ Logan M

KAZ – KAZAKHSTAN

22-1 r POLTORANINA Olga F

22-2 g MUKHIN Alexandr M

23 SVK – SLOVAKIA

23-1 r REMENOVA Zuzana F

23-2 g CESNEK Damian M

24 BEL – BELGIUM

24-1 r BOUVARD Eve F

24-2 g BEAUVAIS Cesar M

