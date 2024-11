Biathlon, la Svezia vince la staffetta single mixed di Konthiolahti. Comola ed Hofer 17mi in Coppa del Mondo

Si apre a Kontiolahti, in Finlandia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: l’Italia nella staffetta single mixed, formata da Samuela Comola e Lukas Hofer, chiude 17ma. La gara viene vinta dalla Svezia, che precede la Francia e la Germania.

Una grande pulizia al poligono premia la Svezia di Ella Halvarsson e Sebastian Samuelsson, i quali utilizzano soltanto quattro ricariche e vincono in 36’17″6. Serve il fotofinish per dirimere il quesito legato alla piazza d’onore, dato che Francia e Germania chiudono con lo stesso tempo, a 10″2 dalla vetta.

A spuntarla sono i transalpini Julia Simon e Quentin Fillon Maillet, che, nonostante l’utilizzo di nove ricariche, bruciano i tedeschi Vanessa Voigt e Justus Strelow, i quali mancano appena quattro colpi, ma vengono puniti all’arrivo e devono accontentarsi del gradino più basso del podio.

Ottima quarta posizione per l’Austria di Lisa Theresa Hauser e Simon Eder, i quali usano soltanto una ricarica e chiudono ai piedi del podio a 32″5 dalla vetta, davanti alla Norvegia, quinta con Juni Arnekleiv e Vetle Sjaastad Christiansen, che incappano in un giro di penalità e terminano a 51″2 dagli svedesi.

Mai in lotta per le posizioni che contano davvero la coppia italiana, composta da Samuela Comola e Lukas Hofer, i quali terminano la loro gara in 17ma posizione: Hofer paga anche un giro di penalità nell’ultimo poligono in piedi (11 le ricariche utilizzate nel complesso dagli azzurri) e l’Italia finisce a 2’56″9 dalla Svezia.